閱讀零時差　世賢圖書館提供24小時智慧預約取書站

▲世賢圖書館完工開館，啟動24小時預約取書櫃服務 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市世賢圖書館經過耐震結構補強工程後，於日前重新營運開館，不僅提供市民更安全、舒適的閱讀空間，更同步優化館內設備，導入智能還書架及24小時智慧預約取書站，大幅縮短借還書時間，提供24小時不間斷的預借服務，讓市民隨時都能輕鬆享受閱讀零時差的便利。

文化局局長謝育哲表示，世賢圖書館耐震補強工程不僅強化建築結構安全及改善防漏問題，更致力於推動閱讀服務的創新與數位轉型。特別增設智能還書架，提供快速便捷的還書服務；雖然開館服務時間不變，但增加24小時預約取書站，打破時間限制，讓讀者無論晝夜都能隨時領取預約書籍。透過智慧化設施與數位資源的整合，打造一個閱讀無礙的友善環境。

文化局表示，耐震補強工程於113年12月底完工，1月辦理驗收完成後花了近1個月時間整理書籍上架、調整座管系統、數位設施的導入，為讀者帶來許多便捷的服務。世賢圖書館從智慧空間管理系統、RFID館藏管理系統、自助借書機、智慧還書架，到24小時預約取書站，不斷優化軟硬體設施，延展服務時段，提升為民服務的品質。讀者憑借書證、身份證件或行動條碼，即可輕鬆使用各項智慧化設施，享受便捷的借閱體驗。

為慶祝世賢圖書館開館並響應「世界母語日」，圖書館特與國立臺灣圖書館合作，於3月1日起舉辦「島嶼的話，可以閱讀的故事」系列活動。內容包含主題書展與生動有趣的故事說演。此外，嘉義市培育台語家庭計畫也推出一系列活動，如台語家庭親子共讀、台語故事列車等，邀請大小讀者一同參與。歡迎民眾查詢嘉義市政府文化局、嘉義市公共圖書館網站或臉書，獲取更多活動資訊。嘉義市公共圖書館預約書系統連結：https://pse.is/789cccT ，歡迎踴躍使用。