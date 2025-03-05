八掌溪黃金風鈴木盛開　嘉義市「潮風鈴-野餐音樂市集」賞花做環保　

▲舊電池換野餐籃、野餐墊！「潮風鈴-野餐音樂市集」市府邀請3/8、9 周末來賞花 。（圖／嘉義政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

春光明媚的三月，嘉義市八掌溪右岸的黃金風鈴木正迎來花期，綻放出一片耀眼的金黃。為讓市民和遊客能充分體驗春天的美麗，嘉義市政府將於3月8日、9日，在八掌溪右岸河堤（吳鳳南路547巷旁）舉辦「潮風鈴-野餐音樂市集」，邀請大家來賞花、享受音樂、品味美食，度過一個充滿春意的周末。

▲活動當天帶上指定數量的舊電池，即可免費兌換野餐籃或野餐墊 。（圖／嘉義政府提供）

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市擁有豐富的人文底蘊和獨特的城市風貌，春夏季節的花卉盛開更是城市的亮點。黃金風鈴木的花期短暫，僅有10多天，特別邀請民眾在這兩天來嘉賞花，並參與「潮風鈴-野餐音樂市集」，在音樂與美景的陪伴下，感受嘉義的魅力。

此次音樂市集，嘉義市政府邀請了多位實力派歌手和樂團參與演出，為現場觀眾帶來多元風格的音樂盛宴。金曲歌后孫盛希將帶來深情演唱，李千娜的純粹嗓音、梁文音的細膩情感表達、Crispy脆樂團的活力舞台表現也將成為焦點。除此之外，李友廷、張若凡、王ADEN、安吉、許莉潔、嘉頌重奏團等歌手及樂團也將輪番登場，為遊客呈現豐富多元的音樂風格，讓現場充滿活力與歡樂氛圍。

嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬表示，「潮風鈴-野餐音樂市集」不僅是一次賞花活動，更是一次融合音樂、藝術、環保與設計的多元體驗。活動現場將有超過50攤來自嘉義市及外縣市市集擹位，提供美食和文創商品。並安排氣球、魔術表演等視覺驚喜，並設有多個拍照打卡點，讓遊客在這個春日盛會中留下難忘的回憶。

此外，為響應環保並鼓勵市民參與回收，民眾當天攜帶指定數量的舊電池，即可免費兌換野餐籃或野餐墊。具體兌換規則為：1號電池10顆、2號電池20顆、3號電池30顆或4號電池40顆，即可兌換一個野餐籃；上開規定的電池數量再加上10顆任意型號的舊電池，便可兌換一個野餐墊，每人限換一次，數量有限，送完為止。

「潮風鈴-野餐音樂市集」活動將於3月8日（六）及9日（日）上午10點至下午5點舉行，歡迎民眾踴躍參加。詳細活動資訊與停車安排，請參閱嘉義市觀光旅遊網：https://travel.chiayi.gov.tw/