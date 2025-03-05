幸福嘉義米當早餐更美味！智選假日為在地農業打造正向循環

▲嘉市及各地政府推動節能減碳，將飲食也列入推動計畫。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民以食為天，企業行號甚至飯店響應永續行動，自然也不能忽視飲食，在餐廳推動綠色飲食，是最快、最直接的方式，不僅讓遊客也讓員工「吃的每一口都是在減碳」。嘉義智選假日酒店，在利用房客享受美味免費早餐的同時，也推廣嘉義在地食材及飲食文化，也一直是酒店積極實踐的計畫。

嘉義市政府近年積極推動食農教育，2024年起已經將「幸福嘉義米」納入全市28所國中小學的營養午餐，每週採用一次，讓學童享用當地生產的臺農82號米，推廣「地產地消」、「食在地吃當季」，培養下一代對在地農業的認同與支持，邁向「臺灣2050淨零排放」的目標，減少碳足跡，縮短消費者與食物間的實體與心理距離，促進食物與農業系統的永續運作。

▲嘉義智選假日酒店增加農場至餐桌食材比例 。（圖／嘉義智選假日酒店提供）

嘉義智選假日酒店總經理賀威添表示，酒店持續致力於實踐洲際酒店集團的十年『明日方洲』計畫，自去年至今年，仍將持續協助推廣嘉義社區再生、鼓勵暨實現節能減碳、支持社會弱勢及增加農場至餐桌食材比例等，期待能夠替地球永續盡更多心力。

▲嘉義智選假日酒店引進「幸福嘉義米」及當地食材 。（圖／嘉義智選假日酒店提供）

因此，在嘉義智選假日酒店的早餐，不僅提供符合動物福利標章的非籠飼雞蛋、無毒豬，也自嘉義地區採購眾多蔬果及海鮮等新鮮食材，近年來，更陸續自番路鄉農會引進茶香麵條、柿餅及冰淇淋。

今年二月下旬起，也成為全台首家酒店採購、全面使用來自嘉義市在地農村契作、口感可媲美日本越光米的台農82號米，也是嘉義市市民口中的『幸福嘉義米』，讓每一位下榻的旅客能夠體驗來自酒店貼心的待客之『稻』、感受最『嘉』的溫度與味道。