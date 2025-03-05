抽台積電股票！萊爾富超狂「好運卡」讓你成為護國神山小股東

▲萊爾富近期推出超狂8週年慶Hi-Life VIP APP會員活動，有機會獲得台積電股票。（圖／業者提供）

消費中心／綜合報導

存股族、彩券迷注意！購買福袋、刮刮樂不稀奇，想成為「護國神山」台積電的小股東，必須手刀衝一波萊爾富超商試手氣！萊爾富近期推出超狂會員活動，把握3/5~4/29期間以Hi-Life VIP APP會員身分購買萊爾富「好運卡」、吃鮮食便當或喝杯咖啡，就能參加抽獎，有機會獲得台積電股票100股，成為今年你與台積電最近的距離！

財神來敲門囉！萊爾富「好運卡」讓你一圓當台積電股東的夢想

全球半導體龍頭「台積電」股價長期穩健成長，被投資人視為「金雞母」，不僅配息穩定，更是外資最愛的台股標的之一，許多股民都想長期持有，享受股價增值與股息雙重收益，然而破千元的天價股價，令許多散戶及小資族卻步。

平時積極嘗試招財偏方、跑遍財神廟求好運的你，這次真的等到財神來敲門了！現在只要加入Hi-Life VIP APP會員就能參加萊爾富「會員8週年慶，再抽台積電股票」活動，有機會獲得100股台積電股票，無痛晉升台積電小股東行列！

限量推出的萊爾富「好運卡」共有300元、500元兩種面額，內含等值本金與隨機贈品，本金無使用期限。想入手台積電股票的你，別忘了先註冊Hi-Life VIP APP會員，300元可獲得1組序號、500元則有2組，購買後到指定網站登錄抽獎序號即可參加抽獎。

到萊爾富買便當、喝咖啡也能抽 每一筆日常消費都是投資行動

另外，Hi-Life VIP APP會員除了購買好運卡可獲得抽獎序號之外，至萊爾富實體門市單筆消費「鮮食便當」、「Hi Café」飲品或指定來送禮組合任一件，同樣可獲得抽獎序號。值得注意的是，每筆序號不累贈，記得要和朋友、同事分開結帳，增加中獎機會。天天消費天天抽，讓吃飯、喝咖啡也能化為一筆筆的投資行動！

活動限時限量！20名台積電股票幸運兒 4ni？

誰說偏財運只能靠中樂透、玩刮刮樂？現在你有新的管道發揮了！最重要的是，一定要把握3/5~4/29期間登錄序號參加抽獎，這波Hi-Life VIP APP會員活動預計開出20個中獎名額，每位幸運兒都能獲得100股台積電股票。以目前台積電千元股價來看，每個中獎名額都有萬元價值，加上後續配股配息，長期持有的收益不容小覷。

而且，比起單純買樂透、彩券，萊爾富好運卡的每一塊錢都能真正看得到、花得到，活動不僅讓你吃飽喝足，還有機會成為護國神山的股東，怎麼想都超划算～想拚手氣的投資族、樂透迷們必須把握機會積極行動，很可能台積電股票的幸運兒就是你！