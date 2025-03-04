拒絕霸凌主管回任！六福村挺受害同仁：寧願被強制扣款

▲2025六福村金色嘉年華炫彩泡泡球池。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

六福村主題樂園1名周姓主管遭部屬集體投訴霸凌，公司依法程序處置，不過，雖然其霸凌屬實，但法院仍裁定於審判期間，須讓霸凌主管持續回任。六福村表示，為捍衛在職同仁的工作權，公司除了持續相關法律動作外，寧願被強制扣款，也不願讓霸凌主管回任。

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▲六福村228連假推出「數字魷樂園」優惠。（圖／業者提供）



六福村指出，該名主管霸凌行為屬實，在聽聞其將回任後，公司已收到該部門4位員工提出請願書，表達強烈反對並萌生辭意，強調對於過去被言語辱罵、蓄意排擠、剝奪工作權等霸凌陰影，至今歷歷在目揮之不去，其他員工也人心惶惶，確實造成部門動盪，嚴重影響公司管理及營運。

六福村表示，假處分對於霸凌案件在執行上確有難度，該部門員工對於霸凌主管指證歷歷並餘悸猶存，但其至今仍否認霸凌行為，且法院判讓其回任，質疑是否助長主管霸凌歪風。

如讓該員依原擔任主管之高薪轉調其他部門，在該員無關於其他部門之專長下，無法提供工作效能貢獻，形成同工不同酬，也會讓其它單位員工心生不滿，反而造成企業經營問題。

六福村說，對於受害員工所受的傷害及恐懼，公司無法視而不見，他們在最無助時願意相信公司，公司也會跟他們一起面對並保護他們，不讓員工遭受迫害，除對受害員工予以輔導及支持，並持續進行相關法律動作外，為保障現有員工權益，因此六福村寧可被強制扣款也不會讓霸凌主管回任，以保障現有員工工作權，可安心於友善健康的職場環境工作。