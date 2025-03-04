　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拒絕霸凌主管回任！六福村挺受害同仁：寧願被強制扣款

▲2025六福村金色嘉年華炫彩泡泡球池。（圖／六福村提供）

▲2025六福村金色嘉年華炫彩泡泡球池。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

六福村主題樂園1名周姓主管遭部屬集體投訴霸凌，公司依法程序處置，不過，雖然其霸凌屬實，但法院仍裁定於審判期間，須讓霸凌主管持續回任。六福村表示，為捍衛在職同仁的工作權，公司除了持續相關法律動作外，寧願被強制扣款，也不願讓霸凌主管回任。

▲▼六福村228連假優惠。（圖／業者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲六福村228連假推出「數字魷樂園」優惠。（圖／業者提供）

六福村指出，該名主管霸凌行為屬實，在聽聞其將回任後，公司已收到該部門4位員工提出請願書，表達強烈反對並萌生辭意，強調對於過去被言語辱罵、蓄意排擠、剝奪工作權等霸凌陰影，至今歷歷在目揮之不去，其他員工也人心惶惶，確實造成部門動盪，嚴重影響公司管理及營運。

六福村表示，假處分對於霸凌案件在執行上確有難度，該部門員工對於霸凌主管指證歷歷並餘悸猶存，但其至今仍否認霸凌行為，且法院判讓其回任，質疑是否助長主管霸凌歪風。

如讓該員依原擔任主管之高薪轉調其他部門，在該員無關於其他部門之專長下，無法提供工作效能貢獻，形成同工不同酬，也會讓其它單位員工心生不滿，反而造成企業經營問題。

六福村說，對於受害員工所受的傷害及恐懼，公司無法視而不見，他們在最無助時願意相信公司，公司也會跟他們一起面對並保護他們，不讓員工遭受迫害，除對受害員工予以輔導及支持，並持續進行相關法律動作外，為保障現有員工權益，因此六福村寧可被強制扣款也不會讓霸凌主管回任，以保障現有員工工作權，可安心於友善健康的職場環境工作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 1 8225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／王大陸遭移送「仍要入伍」！　未來恐邊服役邊跑法院
王大陸找人毆司機　昔失控抓父衣領...吵要單挑
台積電赴美投資千億美元「是雙贏談判」　郭明錤提五重點分析
拒絕霸凌主管回任！六福村挺受害同仁：寧願被強制扣款
幕後／賴清德因應台積電投資美國過程曝　私訪張忠謀、魏哲家、林
快訊／合歡山也下冰雹了！畫面曝光
快訊／台中降下驚人冰雹 　中橫便道車隊緊急進入隧道避險
兒涉殺人未遂…王大陸富爸「手機未接、已讀不回」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拒絕霸凌主管回任！六福村挺受害同仁：寧願被強制扣款

幫朋友小孩按讚「LINE帳號被盜走」！律師曝詐騙手法：一堆人受害

快訊／20縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

翻轉洗腎王國！石崇良：納照護計畫精準篩　可延緩10年進入透析

牛仔褲「直接丟洗衣機」大踩雷！日曬也GG　UNIQLO曝正確洗法

她開工作室洗頭收250元　「婆婆怨黑店」全場傻眼：超便宜

快訊／大雷雨轟北北基6縣市「小心冰雹」　國家警報又響

獨／直擊！谷關山區強風驟雨「天降雞蛋大冰雹」　嚇人畫面曝

又有「颮線」壓境！今晚防劇烈降雨、冰雹　下波降溫剩12度

開車突見「千鳥級爆亮閃電」比白天還亮　他嚇：以為要被上帝接走

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

【泰格與雪兒】候選人體質

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

【我爸才沒朋友！】教兒子不跟陌生人走 沒想到兒子語出驚人

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

拒絕霸凌主管回任！六福村挺受害同仁：寧願被強制扣款

幫朋友小孩按讚「LINE帳號被盜走」！律師曝詐騙手法：一堆人受害

快訊／20縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

翻轉洗腎王國！石崇良：納照護計畫精準篩　可延緩10年進入透析

牛仔褲「直接丟洗衣機」大踩雷！日曬也GG　UNIQLO曝正確洗法

她開工作室洗頭收250元　「婆婆怨黑店」全場傻眼：超便宜

快訊／大雷雨轟北北基6縣市「小心冰雹」　國家警報又響

獨／直擊！谷關山區強風驟雨「天降雞蛋大冰雹」　嚇人畫面曝

又有「颮線」壓境！今晚防劇烈降雨、冰雹　下波降溫剩12度

開車突見「千鳥級爆亮閃電」比白天還亮　他嚇：以為要被上帝接走

王大陸涉殺人未遂遭移送！313仍要入伍　未來恐邊服役邊跑法院

增44站點200輛單車！雲林擴大零碳運輸　北港4鄉鎮同步啟用

陳亭妃控遭恐嚇　自家人看簡訊內容酸：小題大作

木可李文娟結巴不認罪！法官頭痛制止檢辯鬥嘴：別再說大一大二

王大陸「不滿車太差」找人毆司機　昔揪父親衣領吵要單挑

藍營鎖定「必罷」送2次　吳沛憶罷免案錯假率破四成、108幽靈連署

台南分署行政執行法拍會入帳729萬元　善化區土地1筆以518萬元拍出

快訊／立委陳亭妃遭恐嚇「啥米卡小選市長」　資深黨員偵訊後請回

韓妞最愛美白開賣！曾沛慈：保養可以懶但用量絕不要吝嗇

台積電赴美投資千億美元「是雙贏談判」　郭明錤提五重點分析

【讓專業的來XD】空拍機被老鷹當獵物抓走 靠定位爬山找回

生活熱門新聞

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

台積電擴大投資　網喊「國運籤太準」

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

即／疲老闆「不自殺聲明」！親曝和鳳梨現況

快訊／國家警報響！16縣市大雨特報　大雷雨轟9地「防雷擊冰雹」

連假衝SPA店「遇爆乳越南嫩妹」　男爽翻結局卻哭了

富邦「最新啦啦隊名單」出爐？2大韓援沒了

快訊／春雷狂響！　9縣市大雨特報

疲老闆認欠一屁股債！疑被社會人士押走

台北凌晨下冰雹　外送員遭砸喊逃命

快訊／全台變天！　大雷雨轟6縣市

更多熱門

相關新聞

拒絕職場霸凌　花蓮推員工協助方案向侵害說不

拒絕職場霸凌　花蓮推員工協助方案向侵害說不

花蓮縣政府推動員工協助方案提升機關學校關懷員專業能力，27日在縣府大禮堂舉辦「員工協助方案關懷小組成長工坊」，以「你我不傷害，職場更有愛—向不法侵害說不！」為主題，邀請諮商心理師林賢謀擔任講師，透過專業分析與實例探討，幫助關懷員了解如何預防與應對職場中的不法侵害，提升辨識潛在心理危機的能力。

逼離職！公司罰員工每天抄《心經》100遍

逼離職！公司罰員工每天抄《心經》100遍

2人搭摩天輪350元！樂園賀中華隊晉級　應援燈光秀閃耀到2／27

2人搭摩天輪350元！樂園賀中華隊晉級　應援燈光秀閃耀到2／27

首例！勞動部設「職場霸凌防治專章」　北分署輕生公務員獲追頒

首例！勞動部設「職場霸凌防治專章」　北分署輕生公務員獲追頒

省1486元！2大樂園「情人節優惠」

省1486元！2大樂園「情人節優惠」

關鍵字：

六福村職場霸凌六福村主題樂園

讀者迴響

熱門新聞

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

陰唇留前男友冰箱被丟！

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底

咳嗽有痰「吐出來or吞下去」？　醫曝奇效解答了

消防員穿消防衣日本滑雪　還沒上班先處分

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」

即／川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

台積電加碼投資3.3兆！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產能力

台積電擴大投資　網喊「國運籤太準」

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

更多

最夯影音

更多

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

【泰格與雪兒】候選人體質

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面