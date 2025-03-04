快訊／20縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

▲中央氣象署發布豪大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署18時20分針對20縣市發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今（4日）日台南市有局部大雨或豪雨，西半部、宜蘭、花蓮地區、台東山區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區注意坍方及落石。

豪雨特報

影響時間：04日晚上

＊豪雨：台南市

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區、澎湖縣

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日傍晚到晚間有颮線形狀出現，可能有旺盛對流帶來劇烈降雨、雷擊、冰雹和強陣風；晚間到明天清晨鋒面逐漸通過，降雨比較明顯地區在中部以北、東北部、東部，降雨廣且有局部大雨，要留意短延時強降雨或強陣風。

明天白天東北季風影響，華南雲雨區東移，氣象署指出，明天水氣偏多，中部以北、東北部、東部有短暫雨，其他地區為局部短暫雨，明天北部、東北部更溼涼，其他地區早晚亦涼，北部、東北部低溫14到16度，其他17到20度，北部、東北部高溫19到20度，其他地區23到25度。

資料來源：氣象署