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快訊／20縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲中央氣象署發布豪大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署18時20分針對20縣市發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今（4日）日台南市有局部大雨或豪雨，西半部、宜蘭、花蓮地區、台東山區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區注意坍方及落石。

豪雨特報
影響時間：04日晚上
＊豪雨：台南市
＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區、澎湖縣

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▲大雨特報

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日傍晚到晚間有颮線形狀出現，可能有旺盛對流帶來劇烈降雨、雷擊、冰雹和強陣風；晚間到明天清晨鋒面逐漸通過，降雨比較明顯地區在中部以北、東北部、東部，降雨廣且有局部大雨，要留意短延時強降雨或強陣風。

明天白天東北季風影響，華南雲雨區東移，氣象署指出，明天水氣偏多，中部以北、東北部、東部有短暫雨，其他地區為局部短暫雨，明天北部、東北部更溼涼，其他地區早晚亦涼，北部、東北部低溫14到16度，其他17到20度，北部、東北部高溫19到20度，其他地區23到25度。

資料來源：氣象署

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