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防竊！我方禁陸國防7子交流　國台辦：逢中必反！夜郎自大的可笑

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2024.10.16） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

我教育部日前宣布禁止我國公私立大學與中國廣州暨南大學等3校進行交流合作，如今又發「禁令」，為保護我方核心關鍵技術，大陸俗稱「國防七子」的大學也禁止交流。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（4）日也回應，「損害的是台灣高校的利益，暴露的是其井底之蛙、夜郎自大的可笑。」

陳斌華指出，北京航空航天大學、北京理工大學等高校都是世界知名的理工類院校，建校以來廣育英才、桃李芬芳，科研成果更廣泛應用於航空航天、數學、人工智能、電子信息、化工材料等領域，為大陸和世界的產業發展、科技進步作出了重要貢獻，而非僅是軍事科技領域。

陳斌華說，「民進黨當局禁止台灣高校與這七所高水平院校交流合作，損害的是台灣高校的利益，暴露的是其井底之蛙、夜郎自大的可笑。」

斌華進一步指出，「民進黨當局近期一再把政治黑手伸進兩岸教育交流領域，充分表明其想的都是『逢中必反』、挑釁對抗，幹的都在阻礙交流合作、破壞兩岸關係。台灣教育界人士、青年學子對此已口誅筆伐。」

最後，他表示，大陸能創造舉世公認的發展奇跡，離不開大陸教育、科技事業的長足進步。「我們願意為廣大台灣學子分享大陸高水平教育提供便利，大陸高校的大門永遠向志存高遠的台灣同胞敞開。」目前大陸普通高校聯合招收華僑港澳台學生考試正在網上報名中，「歡迎」廣大台灣青年踴躍報考。

為了避免學生被統戰，教育部長鄭英耀日前表示，我公私立大學「禁止」與大陸華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院3校交流合作，並禁止我國高中職鼓勵學生赴陸就讀，學歷也不會採認，學校如不配合將扣減獎補助款。

為避免我方國防與關鍵技術被竊取的風險，鄭英耀接受媒體專訪指出，即使北京理工大學、南京理工大學、北京航空航天大學、南京航空航天大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學及西北工業大學，大陸俗稱「國防七子」也是不錯的大學，同樣禁止交流，但為了保護我方核心關鍵技術及科研成果，「同樣是禁止交流」。

我方國立大學和私立科大協會都表示，可理解國安的疑慮，願意配合政策，但盼後續再和教育部討論細節。

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