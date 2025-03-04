獨／王大陸2度被捕頻問「什麼狀況」　得知涉殺人未遂一臉呆滯

▲王大陸日前涉及逃避兵役獲15萬交保。（圖／記者黃哲民攝）

記者陳以昇／新北報導

藝人王大陸因假裝心臟有問題企圖取得不實醫療證明用以閃躲兵役，經新北檢複訊後15萬元交保，沒想到，檢察官查扣他的手機後發現，王大陸返台透過叫車平台到機場接送，嫌車太爛又認為司機態度不佳，向富二代友人游翔閔抱怨，於是撂人毆打司機及派車員，把人打得半死，今早警方上門，他一臉茫然「你們不是已經來過」，最後得知涉嫌教唆殺人未遂，表情茫然一臉呆滯，被依殺人未遂罪嫌移送檢方偵辦。

王大陸2月18日爆出涉嫌閃兵，不惜砸重金100萬元請專門的集團幫忙、裝病企圖取得不實醫療證明，因而遭檢警逮捕，全案經檢方複訊後以15萬元交保。當時承辦檢察官查扣王大陸手機，結果卻查出案外案。

當時王大陸搭機返台時，事先透過知名平台叫車接送，未料派來的車與王大陸設想不符、嫌棄「車太差」，向富二代友人游翔閔抱怨訴苦，於是撂人痛毆司機以及平台派車員，將兩人打得滿身是傷半死不活。

今（4日）上午7時許，警方持拘票並分4路，到王大陸大安區住家將他拘提，當時王大陸一臉驚呀「你們不是已經來過？」，在偵防車內也不斷詢問「是什麼狀況？」最後員警才告知他教唆涉嫌殺人未遂，王大陸得知後表情立刻陷入茫然呆滯，目前王大陸及游男依殺人未遂移送新北地檢署偵辦中。