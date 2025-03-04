快訊／國家警報響！16縣市大雨特報　大雷雨轟9地「防雷擊冰雹」

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

中央氣象署針對16縣市發布大雨特報，因鋒面影響，易有短延時強降雨，今（4）日嘉義以北、花蓮地區、宜蘭山區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

氣象署也針對台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間6時15分到6時30分不等，這些地區要慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪水暴漲，低窪地區防淹水，以及低能見度。

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另外，氣象署針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）、台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布山區暴雨災防告警，持續時間至晚間6時22分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

大雨地區

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣



山區暴雨地區

新竹縣尖石鄉、台中市太平區



大雷雨警戒地區

台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣

▲▼氣象署發布大雨特報和大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署