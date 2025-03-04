讓世界看見台灣！國際扶輪3501、3502「寶島行腳」首發團出發

▲國際扶輪3501、3502地區，寶島行腳首發團於桃園高鐵站出發。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為迎接2026年國際扶輪世界年會即將在台北登場，由國際扶輪前台灣總會長、敏盛醫療體系創辦人楊敏盛發起，「寶島行腳、每月一遊」、走遍全台百大亮點城市，讓世界看見台灣之美活動，獲國際扶輪3501、3502地區資深扶輪人響應，首發團43名成員，4日於桃園高鐵站出發，前往台南三日遊。

現年86歲的楊敏盛，原計劃去年間挑戰玉山登頂未能如願後，為迎接2026年國際扶輪世界年會即將在台北登場，決定對自己黃昏歲月的另一個鋪陳-全台百大亮點城市走透透，向明年應邀來台參加世界年會的5萬名扶輪社友，介紹台灣之美，同時也展現許多的資深扶輪人，在耄耋之年還能有此壯舉，珍惜當下、健康樂活。

楊敏盛說：有人好奇問他，第一站選擇台南，是否因為台南是總統的故鄉？其實，這是旅行社的安排。台南是重要的古都，有很多歷史古蹟，還有很多膾炙人口的美食，三天的短程旅遊，必定可以給團員留下美好的印象，激發繼續參與這個大活動的熱情。

楊敏盛表示，今年是敏盛醫療體系50年，也是他加入扶輪社50年，發起此一活動，獲得3501、3502地區資深扶輪人響應，報名秒殺額滿；今日首發團成員有包括他和洪武男、劉建德、陳弘修、楊祖穎、楊肅欣、熊淑錦、高國安等8位前地區總監，還有許多資深、熱愛扶輪的社友及寶眷，能和扶輪老友們同遊，相當難得。

而全台有四萬多位扶輪社友和寶眷，如果都能以一年的時間走遍全島，用咱的腳，愛咱的故鄉，將可創造近百億的境內旅遊商機，扶輪社友的一小步，將可促使寶島觀光旅遊跨出一大步，帶動台灣的觀光。寶島行腳、每月一遊活動，委由優質旅行社策畫行程，擬走訪 14個縣市、百大知名景點，並將全程製作影片，讓世界看見台灣之美。

據了解，國際扶輪理事會原定國際扶輪年會2026由菲律賓馬尼拉及波蘭競爭，因疫情關係，RI職員及RI指派人員，無法親自前往這二個城市進行場地堪察，因此，台灣提出爭取2026年在台灣台北舉辦，經國際年會決定，將原定2021年因疫情取消的台北扶輪年會延後至2028年的舉辦權，提早爭取到2026年舉辦。