新冠上周再添5死　打NovavaxJN.1疫苗要快「效期剩1個月」

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情處於低點波動，但是仍持續新增重症死亡個案！疾病管制署今（4）日公布，上周新冠疫情新增5例重症與5例死亡個案，疾呼65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群儘速接種新冠疫苗。疾管署也提醒，Novavax JN.1疫苗效期僅剩下1個月，到期後就會銷毀，請想打非mRNA新冠疫苗民眾把握時間。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名60多歲男性本身是機構住民，有中風、高血壓、肝硬化等病史，沒有接種過疫苗，12月中旬到1月中旬因為其他原因造成肺炎住院，出院沒多久又出現痰多、血氧下降、呼吸困難到急診就醫。

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林詠青指出，個案抽血發現發炎指數增加，新冠快篩陽性，胸部X光雙側肺炎，被收治住院。期間血壓下降轉入加護病房，病況一直沒有改善，住院約一個多月仍不幸過世，死因為新冠感染併發肺炎、呼吸衰竭致死。

疾管署提醒，近期冷氣團又來襲，溫度驟降甚至出現低溫，民眾不可輕忽新冠病毒的威脅，在注意保暖同時，如尚未接種JN.1疫苗者儘速接種提升保護力，以減少重症及死亡風險，其中預防重症住院的保護效益可達50-60%。

▲新冠Novavax JN.1疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）



疾管署建議，尚未完成接種新冠JN.1疫苗的滿6個月以上民眾，尤其對於感染易併發重症及死亡的65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群儘速接種，以增強免疫保護力，保障自身與親友健康。

根據疾管署統計，目前全國尚餘Moderna JN.1疫苗約325.7萬劑、Novavax JN.1疫苗約8.1萬劑，其中Novavax JN.1疫苗效期僅至今（2025）年4月5日，如為滿12歲以上且尚未接種的民眾有Novavax JN.1疫苗需求接種，請儘速前往接種；而滿6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種Moderna JN.1疫苗。

疾管署統計，自2024年9月1日起截至2025年3月3日，新冠併發重症本土病例累計507例，其中111例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自2024/10/1起通報之確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達97%以上。另國內近四周本土病例新冠變異株檢出以XEC為主，其次依序為LP.8.1、KP.3.1.1及JN.1等。