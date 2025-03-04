富邦「最新啦啦隊名單」出爐？2韓援沒了...球迷驚：邦邦太狠

▲富邦官方網站疑曝新啦啦隊名單，沒有金渡娥（左）、金子仁（右）。（圖／翻攝IG@fubon_angels_official，下同）

圖文／CTWANT

中職即將開季，而不少球迷關心啦啦隊的陣容，有球迷發現富邦悍將官方網站疑公布最新啦啦隊名單，沒有韓籍外援金渡娥、金子仁。對此，富邦球團也做出回應。

有threads網友貼出兩張照片，稱「FA續約名單XD！」他近日抽到富邦悍將2025年「亞瑟傳奇家族會員」資格，而在選官方會員贈品，意外看到最新啦啦隊名單。

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▲富邦3位練習生轉正，依序為潔潔、雅惟、唐嘉寶。

包括富邦啦啦隊女孩東東、朱朱近日畢業，潔潔、雅惟、唐嘉寶KAPO從練習生轉正，還有新加入的禾羽和女神李珠珢，人氣女孩蓁蓁轉應援團團長，而名單中不見金渡娥、金子仁，不少球迷擔心她們不跳棒球。

網友在貼文底下留言「恩菲涼了嗎」、「沒阿娥，只好繼續看安豬了」、「好險檸魂割姬還在」、「沒有渡娥也沒有子仁，邦邦你太狠了」、「說好的我要全部」、「富邦宇宙不接受台韓雙棲條件的」。

對此，富邦悍將球團向《中時新聞網》回應表示，「新球季Fubon Angels應援名單將於開季前確認後正式公佈。」對於網傳名單並未多作說明。

此外，富邦悍將新賽季的熱區票價上漲，新莊主場內野熱力區平日600元，假日800元，去年是450元、600元，本季平均貴3成。有網友嘆，「沒辦法阿珠太貴了。」

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