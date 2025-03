男友電腦驚揭噁心祕密！女意外成「網黃」被看光　私密片流傳4年

圖文/CTWANT

加拿大女子布朗(Natalie Brown)2019年9月時,原本只是想在晚餐前快速查找一道食譜,卻意外發現男友多蘭(Conor Dolan)不可告人的噁心祕密,原來他竟背著自己拍下兩人的隱私親密影片,甚至還上傳網路。

《每日郵報》報導,當時布朗在多蘭的筆記型電腦上輸入「f」搜尋《美食網》(Food Network)時,瀏覽器自動填入的結果是一個陌生的網站「Fetlife」。布朗好奇點開後,眼前的畫面令她瞬間愣住,因為網站充斥色情內容,描述各種性癖好與偏好。

更令布朗震驚的是,網站已登入的帳戶個人資料照片正是男友多蘭,還列出多蘭的所在地、裸照以及興趣、偏好,就連他們共同飼養的小狗溫斯頓(Winston)也出現在某些照片中。

布朗在男友的個人檔案底部發現一段影片,拍下她與多蘭的親密行為,雖然畫面幾乎聚焦在多蘭身上,布朗的臉並未清晰入鏡,但她立刻認出自己的身體、熟悉的公寓和床。

這時布朗想起幾個月前,多蘭曾說服她在做愛時戴上眼罩,當時她以為只是為了增添情趣,未料多蘭竟是在錄影。布朗後來質問多蘭,而多蘭不斷道歉的同時也坦承確實上傳影片,但辯稱影片並非用來「性羞辱」布朗,而是為了向潛在伴侶展示自己的「床上技巧」,也承諾將刪除影片並不再使用該網站。

布朗當時選擇相信多蘭,但到了2019年聖誕夜,布朗無意間發現多蘭的手機上仍有來自其他女性的訊息,讓她終於清醒決定分手。後來兩人仍維持友好關係,也會共同照顧溫斯頓。

布朗原以為這件事已成過去,直到4年後一名男性友人向布朗抱怨,他的伴侶未經他同意使用Fetlife。這令布朗猛然驚醒,因為她從未確認多蘭是否確實刪除影片,檢查過後才發現當時那段影片還在網站上,多蘭的帳號也依然活躍,甚至年齡資訊都已更新。布朗立即聯繫律師,並決定向警方報案。

警方調查顯示,多蘭2020年2月重新啟用帳戶,這段影片也在網路流傳4年之久。最終在加拿大司法部「CyberScan」部門介入下,影片才從Fetlife上被移除。但布朗無法確保影片不會被另外保存、轉載或再次上傳其他地方,因此決定向多蘭提起刑事訴訟。

依據加拿大法律,多蘭被控窺視罪(Voyeurism)、未經同意發布或散布親密影像罪(Publication or Distribution of Intimate Images Without Consent)。多蘭起初否認所有指控,但在認罪協商中,多蘭坦承散布影像等相關罪名,以此換取撤銷「窺視罪」。法院最終判處多蘭4個月刑期,並永久禁止多蘭聯繫布朗。

即便如此,布朗這段期間飽受焦慮與恐懼折磨,職業生涯與人際關係也受到嚴重影響。但她仍決定挺身說出自己的故事,希望能讓更多人意識到這類犯罪嚴重性,並推動更嚴格的法律來保護受害者。

「我的身體被陌生人觀看、評判、甚至用來取樂長達4年,我的隱私權被剝奪,我的生活被摧毀」,布朗表示「但我希望我的痛苦能夠帶來改變。」

