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男友電腦驚揭噁心祕密！女意外成「網黃」被看光　私密片流傳4年

使用男友電腦搜尋資料發現「噁心秘密」　加拿大女子成為「網黃」豪不自知

圖文／CTWANT

加拿大女子布朗（Natalie Brown）2019年9月時，原本只是想在晚餐前快速查找一道食譜，卻意外發現男友多蘭（Conor Dolan）不可告人的噁心祕密，原來他竟背著自己拍下兩人的隱私親密影片，甚至還上傳網路。

《每日郵報》報導，當時布朗在多蘭的筆記型電腦上輸入「f」搜尋《美食網》（Food Network）時，瀏覽器自動填入的結果是一個陌生的網站「Fetlife」。布朗好奇點開後，眼前的畫面令她瞬間愣住，因為網站充斥色情內容，描述各種性癖好與偏好。

更令布朗震驚的是，網站已登入的帳戶個人資料照片正是男友多蘭，還列出多蘭的所在地、裸照以及興趣、偏好，就連他們共同飼養的小狗溫斯頓（Winston）也出現在某些照片中。

布朗在男友的個人檔案底部發現一段影片，拍下她與多蘭的親密行為，雖然畫面幾乎聚焦在多蘭身上，布朗的臉並未清晰入鏡，但她立刻認出自己的身體、熟悉的公寓和床。

這時布朗想起幾個月前，多蘭曾說服她在做愛時戴上眼罩，當時她以為只是為了增添情趣，未料多蘭竟是在錄影。布朗後來質問多蘭，而多蘭不斷道歉的同時也坦承確實上傳影片，但辯稱影片並非用來「性羞辱」布朗，而是為了向潛在伴侶展示自己的「床上技巧」，也承諾將刪除影片並不再使用該網站。

布朗當時選擇相信多蘭，但到了2019年聖誕夜，布朗無意間發現多蘭的手機上仍有來自其他女性的訊息，讓她終於清醒決定分手。後來兩人仍維持友好關係，也會共同照顧溫斯頓。

布朗原以為這件事已成過去，直到4年後一名男性友人向布朗抱怨，他的伴侶未經他同意使用Fetlife。這令布朗猛然驚醒，因為她從未確認多蘭是否確實刪除影片，檢查過後才發現當時那段影片還在網站上，多蘭的帳號也依然活躍，甚至年齡資訊都已更新。布朗立即聯繫律師，並決定向警方報案。

警方調查顯示，多蘭2020年2月重新啟用帳戶，這段影片也在網路流傳4年之久。最終在加拿大司法部「CyberScan」部門介入下，影片才從Fetlife上被移除。但布朗無法確保影片不會被另外保存、轉載或再次上傳其他地方，因此決定向多蘭提起刑事訴訟。

依據加拿大法律，多蘭被控窺視罪（Voyeurism）、未經同意發布或散布親密影像罪（Publication or Distribution of Intimate Images Without Consent）。多蘭起初否認所有指控，但在認罪協商中，多蘭坦承散布影像等相關罪名，以此換取撤銷「窺視罪」。法院最終判處多蘭4個月刑期，並永久禁止多蘭聯繫布朗。

即便如此，布朗這段期間飽受焦慮與恐懼折磨，職業生涯與人際關係也受到嚴重影響。但她仍決定挺身說出自己的故事，希望能讓更多人意識到這類犯罪嚴重性，並推動更嚴格的法律來保護受害者。

「我的身體被陌生人觀看、評判、甚至用來取樂長達4年，我的隱私權被剝奪，我的生活被摧毀」，布朗表示「但我希望我的痛苦能夠帶來改變。」

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