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女友熱愛母校！滾床正激烈竟高唱校歌嗨喊「喔嘿」...他瞬間冷掉

網友透露女友上床時喜歡哼唱校歌，讓他瞬間冷掉。（示意圖，photoAC）

▲男網友透露女友愛愛時喜歡哼唱校歌，讓他十分掃興。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

情侶間在床上親密時，可能各自有習慣的性癖好。就有一名男網友分享自己遇到的尷尬經歷，他表示他的女友對母校有著超乎尋常的熱愛，不僅看到鋼琴會立刻彈奏校歌，甚至在愛愛時都會煞風景哼唱校歌，讓他感到十分掃興，原本的浪漫氛圍瞬間消失殆盡。

該名男網友在Dcard以「女友愛母校愛到我軟掉」為題發文，表示自己與女友從國小、國中就是同校同學，並且在相同的社團擔任幹部，即使高中分開就讀，由於兩校社團間經常有交流活動，他們之間的互動並沒有因此減少。

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原PO發現自己女友對高中母校有著超乎尋常的熱愛，她不僅瘋狂收集學校的周邊商品，還特別喜歡穿著制服拍照，背包上更是掛滿了高中三年來累積的各種校徽。某次兩人一起去衛武營，她一看到公共鋼琴便興奮地鬆開他的手，衝上前去彈奏高中母校校歌，更讓他印象深刻的是，她們校歌唱完後有個特別傳統，會充滿活力地大喊一聲：「喔嘿！」

原PO表示，他和女友交往6年多，話題總離不開她的母校，就連恩愛時，偶爾也會嘗試高中生角色扮演，而雙方大學「第一次」親密接觸就是玩角色扮演，經典的畫面至今難以抹滅。

原PO回憶起那天送女友回家，女友突然興致勃勃地提議玩角色扮演。洗完澡後，女友換上了她的高中制服，當氣氛正熱烈時，女友竟開始哼唱起她們學校的校歌，最後還大喊一聲招牌的「喔嘿！」讓原PO瞬間傻眼。原本氣氛正好時，那聲「喔嘿！」瞬間讓氣氛急轉直下，所有浪漫情懷瞬間化為烏有，兩人先是愣住，接著在尷尬中忍不住大笑，笑聲持續了一分鐘之久。

貼文一出許多網友看完後皆感到荒唐，「超級好笑救命」、「我現在不知道要洗眼睛，還是洗腦袋 ，還是洗我幼小心靈，我人生從沒那麼慌亂過」、「超好笑，女朋友也太可愛了吧，好難想像好瘋」、「你以後不會聽到女友母校校歌就興奮吧！」


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