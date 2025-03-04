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粉紅泡泡說破就破！　曖昧期讓人「一秒冷掉」6大NG行為

▲▼情侶,曖昧。（圖／取自Pixabay）

▲曖昧階段的任何一個小舉動，都可能讓關係降溫。（圖／取自Pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

曖昧期常被視為戀愛中最美好的一個階段，對方的一舉一動、一則訊息通知，都能讓心情隨之起伏，但在深入了解彼此的過程中，任何一方的行為、表現或言談，例如曖昧期就頻繁查勤、吃飯時發出咀嚼聲、第一次約會就毛手毛腳，都可能成為關係發展的關鍵轉折點，其中導致曖昧關係降溫的6大常見原因，就引起網友熱議。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「曖昧冷掉原因」話題的網路聲量表現，發現很多人認為曖昧對象若是在金錢方面過於「斤斤計較」，好感度容易下降，例如「每個行程結束就立刻收錢」或「一元兩元也要計較」等行為，都會讓人感到壓力。而在相關討論中，常見網友針對「AA制」提出不同觀點，像是「我不介意當場AA，但超級介意事後還要錢的人」、「如果只是曖昧對象，一方提出AA就AA，沒理由讓對方請客」，對此，有人提到「喜歡AA的就去找個會跟你A的，喜歡互相的就去找一個會跟你有來有往的」，認為雙方金錢觀是否契合，對於感情的發展至關重要。

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網友熱議造成曖昧冷卻的六大原因（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲「斤斤計較」零頭也要算、「自以為是」莫名優越，都可能讓曖昧冷卻。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

此外，也有網友點出曖昧期雙方應在平等且愉快的氛圍中互相認識，若有一方帶著優越感、以高姿態對話，「自以為是」的舉動容易讓人產生反感。有網友分享自己曾遇過曖昧對象在聊天時說出「我考考你」、「你這樣不對」之類的話，用「上對下」的語氣刻意糾正自己的知識或觀點，讓原PO感到不被尊重，引起其他人共鳴，指出這類行為可能是對方想要展現自己的聰明才智，或帶有炫耀意味，吐槽「我根本沒有想知道，超級莫名其妙」。

曖昧對象「態度不明確」也令許多網友無法接受，直言「很討厭那種說喜歡但是忽冷忽熱的」、「完全不吃欲擒故縱這一套」、「不明著拒絕又冷淡」，摸不透對方的真實想法，長期下來便會因無法確認心意和雙方關係，而感到困惑和疲憊，甚至覺得自己「只是個無聊時的消遣對象」。針對此情形，就有人戲稱「熱水器兩個人同時使用的時候，也會這樣忽冷忽熱的，懂了嗎？」，直指這種人「就是在釣魚」。

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