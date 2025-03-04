香港移民台灣規定傳將改嚴　陸委會：國安前提下審慎研議

▲香港移民台灣人數近年顯著增加。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

為防堵中共透過港澳移民對台滲透，傳出政府正研擬將港人居留滿1年可申請定居的規定，延長至必須滿4年，並新增「長期居留」選項，讓港人獲得類似永久居留，但沒有身分證及投票權的身分。對此，陸委會表示，由於涉及層面廣泛，目前仍在評估，會在維護國家安全的前提下，審慎研議相關法規。

陸委會提到，近年因港澳情勢變化快速，各界屢有檢討港澳居民居留定居制度的建議。

對於傳聞，陸委會強調，因所涉層面廣泛，政府尚在整體評估，會在維護國家安全前提及衡量人道考量、整體國家資源下審慎研議，並與各界充分諮詢與溝通，凝聚社會最大共識後，再行推動。

事實上，早在2023年5月就曾傳出，要將港人居留滿1年可申請定居的規定改為至少須滿4年。消息引起不少港人的擔憂，當時的陸委會發言人詹志宏特別表示，「要鄭重指出，目前並沒有做這樣的政策決定，也沒有時間表。」

詹志宏當時還指出，香港有一組人針對我方的政策有不好的評論，雖沒有依據但尊重，「因為他們所剩的自由權不多。」

詹志宏並強調，移民政策要考慮的因素非常多，將來要修訂的話，會依據整體情勢判斷，跟社會溝通，謀求最大共識後再開始推動。