美國送還大陸41件流失文物　橫跨新石器時代至清代

▲美國送還大陸41件流失文物。（圖／翻攝自央視新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

美國向大陸送還41件文物藝術品。包括銅搖錢樹和陶座、素面陶鬲、素面帶蓋銅鈁、陶說唱俑等，種類涵蓋陶器、玉器、青銅器、佛造像、畫像磚及藏傳佛教文物等。該批文物藝術品年代橫跨新石器時代至清代。

《央視新聞》報導，今（4）日凌晨，大陸國家文物局在美國紐約曼哈頓檢察官辦公室接收該批返還的文物。

經專家進行初步圖片鑑定和法律研判，該批文物藝術品年代跨度從新石器時代至清代，類別豐富、工藝精湛，具有一定的歷史、藝術和科學價值，屬於非法出境的中國文物藝術品。

2024年11月，大陸國家文物局通過駐紐約總領館獲悉，美國紐約曼哈頓檢察官辦公室在辦案過程中，查獲41件疑似中國流失文物藝術品。

大陸國家文物局獲悉消息後，展開核查等相關工作，與大陸駐紐約總領事館密切協作，在美方職能部門配合下，成功實現文物藝術品回歸。

2009年1月14日，中美首次簽署防止中國文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄，並於2014年、2019年、2024年3次續簽。備忘錄簽署以來，中美兩國合作成功實現20批次594件／套流失美國的文物藝術品回歸中國。