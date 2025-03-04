風飛砂幫組詐團！現金轉泰達幣騙1.8億　系統商、車手等10人起訴

▲新竹地方檢察署偵破風飛砂幫派詐欺集團。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹地檢署指出，自2024年8月迄今，歷經8個月縝密偵查，陸續展開五波搜索、拘提行動，動員大批警力，成功破獲以風飛砂風北會幫派成員為主之詐欺車手集團，合計提領詐欺所得高達1億8000餘萬元。逮捕被告10人，其中包含車手4人、收水手1人、車手頭兼收水手2人、系統商1人、水房轉帳手1人及水房負責人1人。依組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法等罪提起公訴，移請新竹地方法院審理。

新竹地檢署表示，經調查發現，本案被害人高達35名，受損金額逾5000萬元，而車手集團合計提領詐欺所得高達1億8000餘萬元。水房負責人透過幣商將現金轉換成泰達幣（USDT），再透過層層轉帳方式轉移至境外機房控制的虛擬錢包，形成完整的洗錢犯罪鏈，規模高達2至3億元。

本次專案扣得聯絡用手機30餘支、BMW及阿法等車輛5部，並扣得現金453萬餘元、泰達幣（USDT）2萬3000顆（市值約75萬6700元），另經檢察官聲請法院裁定，凍結施姓被告帳戶金額計810萬餘元。本案水房負責人非法所得高達1300萬元，系統商1000萬元，其餘成員獲利數十萬至百萬元不等，均依法向法院聲請沒收。

新竹地檢署檢察官認本案詐欺集團組織嚴密、層層分工，水房負責人結合系統商設立假交易平台，試圖以幣商抗辯掩飾車手提領贓款之不法犯行；而本案水房負責人另與在地幫派組織合作，利用幫派成員之緊密關係、上下從屬性，避免車手遭查獲之初即供出本案上游；復運用新興金融工具（虛擬貨幣）、虛設公司帳戶進行洗錢，嚴重影響金融秩序，造成大量民眾財產損失。

本次專案共逮捕被告10人，其中包含車手4人、收水手1人、車手頭兼收水手2人、系統商1人、水房轉帳手1人及水房負責人1人，另約談證人2名。爰依詐欺犯罪防制條例50條規定，對主要集團成員求處8年以上刑度，以昭公信，並杜絕類似犯罪再發生。