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二階段大罷免！　藍綠對決主軸曝

大罷免宣講團將在全國各地替罷團助講。圖為冬季青鳥在花東座談。（鏡新聞提供）

▲大罷免宣講團將在全國各地替罷團助講。圖為冬季青鳥在花東座談。（鏡新聞提供）

圖文／鏡週刊

全台大罷免持續推進，中選會繼審查通過19名藍委罷免案後，3日再通過13件罷藍委案。這些提案的公民團體5日將聯合誓師，宣布二階連署起跑，由名嘴、網紅、議員等組成的罷免宣講團也將開放各地罷團預約，協助巡迴宣傳罷免理念，民進黨則緊抓總預算攻防軸線，規劃系列下鄉座談與罷團分進合擊；藍營部分，除罷綠委團體積極補件與黨中央要地方黨部暗助外，藍營與新上任的民眾黨主席黃國昌對反罷免也有默契及想法，不排除聯手合作，同時提前布局罷免後的補選與2026地方選戰。

行政院二月底正式對今年度中央政府總預算及《財劃法》提覆議，這兩大攸關資源分配的議題，也是綠營本會期的論述攻防主軸，對照國民黨優先法案主張普發現金，民進黨盼凸顯在野黨「一手砍總預算要撙節，一手卻又要發錢」的矛盾；綠委林俊憲二月底率先開跑，偕同台南綠委郭國文及地方綠議員，在台南麻豆代天府前與鄉親面對面報告，說明藍白亂刪預算對台南大曾文區的影響。

傅崐萁（左）將邀藍委餐敘，研商下一步反罷策略，與綠營正面交鋒。右為民進黨團總召柯建銘。

▲傅崐萁（左）將邀藍委餐敘，研商下一步反罷策略，與綠營正面交鋒。右為民進黨團總召柯建銘。

自從立法院長韓國瑜轉述院際協調會中，總統賴清德一句「菩薩畏因、眾生畏果」，不少人即視總預算案與大罷免互為因果，知情人士預判，民進黨在大罷免關鍵的二階連署期間強攻總預算議題，也形同對罷團連署強力助攻。

軍公教警消等多個民間團體2月26日與藍委召開記者會，共同發表「反惡罷」聲明。

▲軍公教警消等多個民間團體2月26日與藍委召開記者會，共同發表「反惡罷」聲明。

在野陣營部分，知情人士表示，大罷免是今年最熱的政治話題，民眾黨卻沒有角色，國民黨評估，部分區域必須靠小草力量加持，才有機會罷掉綠委，藍白高層對合作早有盤算，如罷免綠委吳思瑤案，近日傳出若吳被罷免，藍白很可能推出「學姊」黃瀞瑩為該選區的補選人選，不少民眾黨支持者聽聞都感到振奮，更提升罷瑤意願，「雖然學姊否認，但這些傳言並非空穴來風，也顯示藍白合確實有共識，只是雙方還未真正進入深水區，還要看連署狀況而定。」


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