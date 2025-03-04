傅崐萁被嗆「通匪」　喊話「錯的不是葉老師」請側翼停止惡意操弄

▲曾獲師鐸獎的退休女師葉春蓮起身嗆傅崐萁「通匪」，遭強制帶離現場。（圖／民眾提供）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁2日在花蓮演講時，遭退休老師葉春蓮嗆聲「通匪」，最後葉被帶離會場，引發各界關注。對此，傅崐萁3日晚間發文強調，這件事絕對不是葉老師的錯，請民進黨網軍、側翼及部分媒體別再「惡意操弄」，「還善良花蓮人一個公道。」

傅崐萁表示，他2日在國民黨花蓮縣黨部主辦及邀請下，與縣長徐榛蔚及鄉鎮代表們，一同出席「國父逝世百週年紀念會」及「國會問政說明會」，不料在滿場2000多位鄉親見證下，突發事件餘波盪漾，也讓他對葉春蓮在場外發生的紛擾感到驚訝和遺憾，「希望葉老師能有安好健康的身體！」

他指出，賴清德當選13個月來，他跟葉老師及善良的台灣人民一樣，火氣越來越大，明明立法院通過史上最高2.92兆元預算，賴政府卻天天喊著做不了事。過年期間詐騙橫行，短短七天2500件詐騙案，騙走16億元人民血汗錢，「結果民進黨只會專心搞大罷免。」

傅崐萁說，急診缺病床不是一天、兩天，3個月內700多位醫護人員離職，總統府設立「健康台灣推動委員會」等三大委員會，賴清德應以總統的高度出面協調各政黨解決問題，結果其團隊整天只會喊抗中保台，把所有「不合綠意」的都打成「中共同路人」。

傅崐萁認為，過去大陸文革，毛澤東以革命名義攻擊黨內不同派系，撕裂社會造成十年浩劫。「賴政府謠言治國、謊言台灣，賴皇不思朝野溝通，一心政治操作，模糊施政無能的焦點，豈是民主國家領導人該有的風範？」

傅崐萁說，當葉老師問「為什麼許多人不能分辨是非？」他也想知道「為什麼這麼多人被民進黨欺騙？」他強調，這個突發事件「絕不是葉老師的錯」，人民有知的權利，但當特定立場媒體、網軍、側翼一面倒混淆黑白是非攻擊時，即便他被貼標籤，也必須堅定地去修《財劃法》。

傅崐萁解釋，修《財劃法》，是為花蓮家鄉爭取每年增加超過160億的補助款，同時「還稅於民」，普發全民現金1萬元來行銷花蓮觀光、提升社福，並積極推動民生相關的法案優先，「這才是人民急需的照顧與服務！」

▼葉春蓮起身嗆傅崐萁「通匪」。（圖／翻攝自花蓮縣議員楊華美臉書）