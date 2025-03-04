　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁被嗆「通匪」　喊話「錯的不是葉老師」請側翼停止惡意操弄

▲▼ 人稱「葉霸」的退休女師葉春蓮起身嗆傅崐萁「通匪」，遭強制帶離現場。（圖／民眾提供）

▲曾獲師鐸獎的退休女師葉春蓮起身嗆傅崐萁「通匪」，遭強制帶離現場。（圖／民眾提供）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁2日在花蓮演講時，遭退休老師葉春蓮嗆聲「通匪」，最後葉被帶離會場，引發各界關注。對此，傅崐萁3日晚間發文強調，這件事絕對不是葉老師的錯，請民進黨網軍、側翼及部分媒體別再「惡意操弄」，「還善良花蓮人一個公道。」

傅崐萁表示，他2日在國民黨花蓮縣黨部主辦及邀請下，與縣長徐榛蔚及鄉鎮代表們，一同出席「國父逝世百週年紀念會」及「國會問政說明會」，不料在滿場2000多位鄉親見證下，突發事件餘波盪漾，也讓他對葉春蓮在場外發生的紛擾感到驚訝和遺憾，「希望葉老師能有安好健康的身體！」

他指出，賴清德當選13個月來，他跟葉老師及善良的台灣人民一樣，火氣越來越大，明明立法院通過史上最高2.92兆元預算，賴政府卻天天喊著做不了事。過年期間詐騙橫行，短短七天2500件詐騙案，騙走16億元人民血汗錢，「結果民進黨只會專心搞大罷免。」

傅崐萁說，急診缺病床不是一天、兩天，3個月內700多位醫護人員離職，總統府設立「健康台灣推動委員會」等三大委員會，賴清德應以總統的高度出面協調各政黨解決問題，結果其團隊整天只會喊抗中保台，把所有「不合綠意」的都打成「中共同路人」。

傅崐萁認為，過去大陸文革，毛澤東以革命名義攻擊黨內不同派系，撕裂社會造成十年浩劫。「賴政府謠言治國、謊言台灣，賴皇不思朝野溝通，一心政治操作，模糊施政無能的焦點，豈是民主國家領導人該有的風範？」

傅崐萁說，當葉老師問「為什麼許多人不能分辨是非？」他也想知道「為什麼這麼多人被民進黨欺騙？」他強調，這個突發事件「絕不是葉老師的錯」，人民有知的權利，但當特定立場媒體、網軍、側翼一面倒混淆黑白是非攻擊時，即便他被貼標籤，也必須堅定地去修《財劃法》。

傅崐萁解釋，修《財劃法》，是為花蓮家鄉爭取每年增加超過160億的補助款，同時「還稅於民」，普發全民現金1萬元來行銷花蓮觀光、提升社福，並積極推動民生相關的法案優先，「這才是人民急需的照顧與服務！」

▼葉春蓮起身嗆傅崐萁「通匪」。（圖／翻攝自花蓮縣議員楊華美臉書）

▲▼ 人稱「葉霸」的退休女師葉春蓮起身嗆傅崐萁「通匪」，遭強制帶離現場。（圖／翻攝自花蓮縣議員楊華美臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 3166 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／疲老闆「不自殺聲明」求保護！親曝和鳳梨現況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傅崐萁被嗆「通匪」　喊話「錯的不是葉老師」請側翼停止惡意操弄

嗆傅崐萁被控綠營側翼　退休教師葉春蓮：我不在意

國民黨提「志願役加薪2萬」！4改革大禮包一次看　國防部回應了

曝罷團志工姓名林俊憲嗆賤招　楊智伃：敢對賭有無違法個資法？

總統府出示公文打臉國民黨　國親二黨都稱「政黨不宜推薦大法官」

斥找人架離花蓮退休師　傅崐萁還原現場嗆「葉霸」是深綠預謀

再增13藍委罷免案一階過關！　總計32藍委面臨二階連署

訪日期間高官愛將涉貪獲百萬交保　盧秀燕證實：第一時間已知情

獲北市補助？　民眾黨批洪健益「拿資料自打臉」：浪費納稅人荷包

TPOC揭國民黨新會期「優先法案」聲量調查　　普發現金1萬議題奪冠

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

孫協志.夏宇童「穩交6年」結婚了　報喜：童協不再只是好朋友！

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

魏如萱清唱悼念方大同 分享「生前珍貴影片」

傅崐萁被嗆「通匪」　喊話「錯的不是葉老師」請側翼停止惡意操弄

嗆傅崐萁被控綠營側翼　退休教師葉春蓮：我不在意

國民黨提「志願役加薪2萬」！4改革大禮包一次看　國防部回應了

曝罷團志工姓名林俊憲嗆賤招　楊智伃：敢對賭有無違法個資法？

總統府出示公文打臉國民黨　國親二黨都稱「政黨不宜推薦大法官」

斥找人架離花蓮退休師　傅崐萁還原現場嗆「葉霸」是深綠預謀

再增13藍委罷免案一階過關！　總計32藍委面臨二階連署

訪日期間高官愛將涉貪獲百萬交保　盧秀燕證實：第一時間已知情

獲北市補助？　民眾黨批洪健益「拿資料自打臉」：浪費納稅人荷包

TPOC揭國民黨新會期「優先法案」聲量調查　　普發現金1萬議題奪冠

傅崐萁被嗆「通匪」　喊話「錯的不是葉老師」請側翼停止惡意操弄

代寫姪女學習歷程檔案！工程師喊「家庭資源優勢」　網傻：作弊？

陸「宰客」新套路…36男為愛背數百萬房貸　「女友」全是同一人？

川普二度加10%關稅　中國企業直呼痛苦加倍

快訊／大雷雨閃電不停！8縣市大雨特報　鋒面通過一路下到早上

快訊／雙北凌晨狂下冰雹！居民驚呼「跟超商買的冰塊一樣大」

大大數位基金會號召捐血　侯友宜感謝捐贈復康巴士

《鬼滅之刃》夢幻合作MLB大聯盟！網嗨喊：看大谷二刀流打鬼

新北攜手政大簽署合作備忘錄　響應聯合國永續發展目標

福容徠旅中壢店亮相　打造獨特親子休憩空間

魏如萱清唱悼念方大同 分享「生前珍貴影片」

政治熱門新聞

國民黨喊志願役加薪2萬！國防部回應了

再增13藍委罷免案一階過關！　總計32藍委面臨二階連署

斥找人架離「葉霸」　傅崐萁嗆深綠預謀

嗆傅崐萁被控綠營側翼　退休教師葉春蓮：我不在意

還假也還錢！藍拚修法今年勞動節全國放假　稅收超徵發現金法制化

曹興誠捐1500萬真相曝！他點名5人：等著收傳票

總統府出示公文打臉國民黨　國親二黨都稱「政黨不宜推薦大法官」

藍高層不給罷免資源惹怒基層　藍青年認了

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

快訊／總統府拍板午夜後「完全關燈」　夏天提早關冷氣、減少洗車

林岱樺高雄市長民調出現黃金交差

肉搜罷團志工綠嗆賤招　藍：有違法個資法？

中國正以聯大2758決議打法律戰　林佳龍：為武力犯台奠定法理基礎

獲北市補助？民眾黨批洪健益自打臉

更多熱門

相關新聞

嗆傅崐萁被控綠營側翼　退休教師葉春蓮：我不在意

嗆傅崐萁被控綠營側翼　退休教師葉春蓮：我不在意

曾獲得師鐸獎、被學生稱作「葉霸」的80歲退休老師葉春蓮，昨（2日）在國民黨花蓮縣黨部活動上，怒嗆國民黨花蓮縣立委傅崐萁，遭現場人員強制架離，引發爭議。國民黨花蓮縣黨部今（3日）直指葉春蓮是綠營側翼，傅崐萁也稱她是深綠，不過葉春蓮不以為意表示，說她是綠營側翼的說法已經不新鮮了，「我不在意啊」，並還原昨日事發始末。

斥找人架離「葉霸」　傅崐萁嗆深綠預謀

斥找人架離「葉霸」　傅崐萁嗆深綠預謀

沈伯洋稱找到美國房產就辭職　王鴻薇開嗆

沈伯洋稱找到美國房產就辭職　王鴻薇開嗆

聲援遭驅離退休女師　民進黨團轟傅崐萁搞霸凌：花蓮人只能罷免你

聲援遭驅離退休女師　民進黨團轟傅崐萁搞霸凌：花蓮人只能罷免你

葉霸事件點燃罷免怒火！　吳靜怡分析：傅崐萁將面臨前所未有危機

葉霸事件點燃罷免怒火！　吳靜怡分析：傅崐萁將面臨前所未有危機

關鍵字：

葉春蓮葉霸傅崐萁

讀者迴響

熱門新聞

即／雙北凌晨狂下冰雹！居民驚呼「跟超商買的冰塊一樣大」

陰唇留前男友冰箱被丟！

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

即／疲老闆「不自殺聲明」！親曝和鳳梨現況

即／魏哲家將見川普　投資美國1000億美元

即／疲老闆現身了！90度鞠躬道歉：開直播面對

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

川普預告明晚宣布大事：我將說出真相

疲老闆認欠一屁股債！疑被社會人士押走

陳傑憲離開躍樂　談約順利進行中

整理15歲女兒遺物驚見不雅片　34歲變態男友下場慘了

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

連假衝SPA店「遇爆乳越南嫩妹」　男爽翻結局卻哭了

鋒面強對流壓境！凌晨恐有颮線雨猛砸

更多

最夯影音

更多

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面