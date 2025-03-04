平鎮運動公園啟用月餘！施工品質堪慮　綠營民代現勘督促改善

▲市議員王珮毓、立委王義川（左一、二）現勘平鎮運動公園施工品質。（圖／王珮毓服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮運動公園自今年1月13日啟用以來，僅月餘時間，民眾即陸續發現多項設施問題，引發地方關注。民進黨籍市議員王珮毓3日邀請土木專家、立委王義川及市議員劉仁照服務團隊，一同前往現場勘察指出，位於台66橋下的混凝土樑柱出現掉落水泥土塊現象，經專業檢查後發現該處存在嚴重排水問題，樑柱上甚至長出了小樹。

王義川立委表示，這些問題顯示公園的施工品質及後續維護管理有待改進，並當場聯絡高公局、公路總局中壢工務段，提出解決方案。他強調，短期內應立即進行修繕工程，解決混凝土掉落問題；中長期則應改善台66全線橋樑的排水系統，避免類似問題再度發生，並對已長出小樹的樑柱進行特別處理。

而對於平鎮運動公園的施工及設施問題，王珮毓議員表達了強烈關切。她指出，該公園啟用後吸引許多家長帶著孩子前往，但是設施的品質和安全性直接影響市民的使用體驗。短短一個多月內，公園內的設施器材就出現了多項問題，產生許多安全隱患，顯示出公園建設和後期維護工作的不足。

王珮毓強調，平鎮運動公園的問題不僅限於台66快速道路掉落水泥塊，還有19道障礙關卡設施損壞封鎖、兒童區的攀爬架斷裂、兩座盪鞦韆因品質問題拆除、以及其他設施的脫落和鬆動等。這些問題需要市府立刻進行全面檢查並展開修繕，確保設施能夠安全使用。

市府應該對這些問題進行徹底檢討，並加強維護與管理，避免類似情況再次發生。她承諾將持續跟進，確保每一項問題都能得到妥善解決，讓市民能夠安心使用公園。

王義川立委表示，作為中央部會的監督者，他將積極要求相關單位處理這些問題，保障市民的安全與權益。並確保修繕工作能夠迅速進行，為市民打造一個安全且高品質的運動場所。