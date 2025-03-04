　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

平鎮運動公園啟用月餘！施工品質堪慮　綠營民代現勘督促改善

▲平鎮運動公園施工品質堪慮

▲市議員王珮毓、立委王義川（左一、二）現勘平鎮運動公園施工品質。（圖／王珮毓服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮運動公園自今年1月13日啟用以來，僅月餘時間，民眾即陸續發現多項設施問題，引發地方關注。民進黨籍市議員王珮毓3日邀請土木專家、立委王義川及市議員劉仁照服務團隊，一同前往現場勘察指出，位於台66橋下的混凝土樑柱出現掉落水泥土塊現象，經專業檢查後發現該處存在嚴重排水問題，樑柱上甚至長出了小樹。

▲平鎮運動公園施工品質堪慮

王義川立委表示，這些問題顯示公園的施工品質及後續維護管理有待改進，並當場聯絡高公局、公路總局中壢工務段，提出解決方案。他強調，短期內應立即進行修繕工程，解決混凝土掉落問題；中長期則應改善台66全線橋樑的排水系統，避免類似問題再度發生，並對已長出小樹的樑柱進行特別處理。

而對於平鎮運動公園的施工及設施問題，王珮毓議員表達了強烈關切。她指出，該公園啟用後吸引許多家長帶著孩子前往，但是設施的品質和安全性直接影響市民的使用體驗。短短一個多月內，公園內的設施器材就出現了多項問題，產生許多安全隱患，顯示出公園建設和後期維護工作的不足。

▲平鎮運動公園施工品質堪慮

王珮毓強調，平鎮運動公園的問題不僅限於台66快速道路掉落水泥塊，還有19道障礙關卡設施損壞封鎖、兒童區的攀爬架斷裂、兩座盪鞦韆因品質問題拆除、以及其他設施的脫落和鬆動等。這些問題需要市府立刻進行全面檢查並展開修繕，確保設施能夠安全使用。

市府應該對這些問題進行徹底檢討，並加強維護與管理，避免類似情況再次發生。她承諾將持續跟進，確保每一項問題都能得到妥善解決，讓市民能夠安心使用公園。

王義川立委表示，作為中央部會的監督者，他將積極要求相關單位處理這些問題，保障市民的安全與權益。並確保修繕工作能夠迅速進行，為市民打造一個安全且高品質的運動場所。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 3166 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／疲老闆「不自殺聲明」求保護！親曝和鳳梨現況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大大數位基金會號召捐血　侯友宜感謝捐贈復康巴士

新北攜手政大簽署合作備忘錄　響應聯合國永續發展目標

福容徠旅中壢店亮相　打造獨特親子休憩空間

平鎮運動公園啟用月餘！施工品質堪慮　綠營民代現勘督促改善

榮獲節能標竿獎3金1銀　林口長庚醫院分享節能經驗

南鶯市民活動中心開工動土　侯友宜：提供市民便利休閒場域

台南市消友會第四辦事處會員大會　頒贈有功人員獎勵金慰勞打火兄弟

桃園捷運X南海電鐵　雙彩繪列車串聯台日旅遊

桃園航空城常民文物成果發表　傳承大園生活記憶

到「家」維修輔具　助桃園榮家長輩代步安全又輕鬆

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

【泰格與雪兒】候選人體質

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

孫協志.夏宇童「穩交6年」結婚了　報喜：童協不再只是好朋友！

魏如萱清唱悼念方大同 分享「生前珍貴影片」

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

大大數位基金會號召捐血　侯友宜感謝捐贈復康巴士

新北攜手政大簽署合作備忘錄　響應聯合國永續發展目標

福容徠旅中壢店亮相　打造獨特親子休憩空間

平鎮運動公園啟用月餘！施工品質堪慮　綠營民代現勘督促改善

榮獲節能標竿獎3金1銀　林口長庚醫院分享節能經驗

南鶯市民活動中心開工動土　侯友宜：提供市民便利休閒場域

台南市消友會第四辦事處會員大會　頒贈有功人員獎勵金慰勞打火兄弟

桃園捷運X南海電鐵　雙彩繪列車串聯台日旅遊

桃園航空城常民文物成果發表　傳承大園生活記憶

到「家」維修輔具　助桃園榮家長輩代步安全又輕鬆

快訊／雙北凌晨狂下冰雹！居民驚呼「跟超商買的冰塊一樣大」

大大數位基金會號召捐血　侯友宜感謝捐贈復康巴士

快訊／大雷雨閃電不停！7縣市大雨特報　鋒面通過一路下到早上

《鬼滅之刃》夢幻合作MLB大聯盟！網嗨喊：看大谷二刀流打鬼

新北攜手政大簽署合作備忘錄　響應聯合國永續發展目標

福容徠旅中壢店亮相　打造獨特親子休憩空間

平鎮運動公園啟用月餘！施工品質堪慮　綠營民代現勘督促改善

榮獲節能標竿獎3金1銀　林口長庚醫院分享節能經驗

最高拚賺2.55萬！5檔申購接力秀　永新-KY最甜

南鶯市民活動中心開工動土　侯友宜：提供市民便利休閒場域

訪日期間愛將涉貪獲百萬交保　盧秀燕證實：第一時間已知情

地方熱門新聞

獨／燒廢棄物風勢助長　梨山工寮燒光

桃園捷運X南海電鐵　雙彩繪列車串聯台日遊

台南市消友會第四辦事處頒贈有功人員獎勵金

平鎮運動公園施工品質堪慮　民代現勘促改善

南鶯市民活動中心動土　侯友宜：提供市民便利休閒場域

福容徠旅中壢店亮相　打造獨特親子休憩空間

榮獲節能標竿獎　林口長庚醫院分享節能經驗

新北攜手政大簽署合作備忘錄　響應聯合國永續發展目標

到家維修輔具　桃園榮家長輩代步安全又輕鬆

桃園航空城常民文物成果發表　傳承大園記憶

樓管像紅衛兵？遲到、聊天要罰錢

屏東潮州邀日本大學生拍日文觀光片

雲縣府推動低碳循環農業　有效改善土壤鹽化

萬金石馬拉松聯名平安符亮相　打造宮廟文化觀光新亮點

更多熱門

相關新聞

市議員王珮毓　重批桃園市交通惡化？

市議員王珮毓　重批桃園市交通惡化？

桃園市議員王珮毓5日在市政總質詢指出，根據交通部今年1至8月的交通事故死亡人數統計，雖然全台整體死亡人數較去年同期減少53人，但桃園市的情況卻不容樂觀。8個月內，桃園市共計192人死亡，較去年同期增加43人，無論是行人、機車、高齡者、酒駕、兒少等群體的交通事故數據，均高於去年同期。

桃園市議員王珮毓　關切兒童醫院設置進度

桃園市議員王珮毓　關切兒童醫院設置進度

桃園文化局大秘寶？　綠營揭：藏在標案中

桃園文化局大秘寶？　綠營揭：藏在標案中

桃園植樹活動　免費發放樹苗3千株

桃園植樹活動　免費發放樹苗3千株

林管處辦研習加強工程品質與職安

林管處辦研習加強工程品質與職安

關鍵字：

平鎮運動公園施工品質市議員王珮毓

讀者迴響

熱門新聞

即／大雷雨閃電不停　6縣市大雨特報

陰唇留前男友冰箱被丟！

即／魏哲家將與川普會面　投資美國1000億美元

即／疲老闆「不自殺聲明」！親曝和鳳梨現況

即／疲老闆現身了！90度鞠躬道歉：開直播面對

川普預告明晚宣布大事：我將說出真相

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

疲老闆認欠一屁股債！疑被社會人士押走

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

陳傑憲離開躍樂　談約順利進行中

鋒面強對流壓境！凌晨恐有颮線雨猛砸

整理15歲女兒遺物驚見不雅片　34歲變態男友下場慘了

連假衝SPA店「遇爆乳越南嫩妹」　男爽翻結局卻哭了

不只補強勝騎士　兄弟有望搶羅戈

中華隊違規登日媒　網批花錢買優勢

更多

最夯影音

更多

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

【泰格與雪兒】候選人體質

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面