快訊／桃園某醫院停車場女子墜樓！搶救不治　目擊者嚇壞

▲桃園某醫院發生墜樓事件，女子直立腳朝下墜落搶救無效亡。（示意圖／ETtoday資料照）

記者楊熾興／桃園報導

桃園某醫院停車場3日上午發生一起墜樓事件！一名年約40歲的女性因不明原因自9樓墜落，當場失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救，仍不幸死亡。目擊者在地方社群貼文指出，該名女子墜落時直立腳朝下，不少民眾見到這幕都被嚇壞，至於詳細案發原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

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