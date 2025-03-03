李多慧學中文用ㄅㄆㄇㄈ！　台粉見她筆記驚呼：字好漂亮

▲李多慧分享自己學中文的筆記，課本上有注音符號，讓粉絲看了很驚喜。（翻攝李多慧Threads）

圖文／鏡週刊​

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展兩年，中文說得一極棒。至今仍持續精進中文能力的她，昨（2日）在社群網站分享自己的學習筆記，課本上印有注音符號，讓台灣粉絲看了又驚又喜。

李多慧昨在Threads分享一段練習說中文的錄音，問粉絲們她的發音怎麼樣？錄音中，她說道：「哈嘍！ 大家現在幹嘛？ 你們最近好嗎？ 我現在學習中文。你們，我的發音聽聽一下，你看！前面有很多商店和攤販的地方就是夜市！ 怎麼樣？」最後還呵呵笑了出來。

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另外，她還分享自己的學習課本和筆記，說道：「很好玩。但是很好難。」可見課本上的內容是關於夜市，每一個中文旁都有注音符號。讓許多粉絲看了驚呼：「竟然學注音版本」、「新注音～ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌ」、「把注音符號37個背起來，所以字都可以拼音了！」還有許多人讚她字寫得很漂亮，真的很厲害。

事實上，李多慧目前擔任味全龍啦啦隊的隊長，曾在韓國觀光大學修讀觀光中文系，因此具備一定的中文基礎，能夠流暢對答。此外，她還嘗試學習客家話，不過也坦言，學習中文確實不容易。



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