施術不當害患者骨折+偽造病歷　物理治療師遭判刑還要賠215萬

▲物理治療示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名曾姓女子因腰部與右大腿痠痛，2017年7月前往一間物理治療所就診，未料治療過程中，張姓物理治療師沒遵照醫囑，施術不當導致曾女多處骨折，事後張姓物理治療師竟還偽造病歷，試圖掩飾過失，最終遭法院判刑，並須賠償曾女215萬元。

判決指出，曾女當時至張男經營的物理治療所求診，張男在未依醫囑的情況下，以右肘施作「脛股骨關節鬆動術」，導致曾女右膝蓋下方出現骨裂及骨折。兩個月後，曾女因膝蓋腫脹向張男反映，張男再次施作相同療法，並請兩名治療師協助固定，結果使傷勢惡化，導致右膝半月板破裂、關節血腫及後十字韌帶斷裂。

發現病情加重後，曾女憤而提告。張男察覺自己未依照醫師指示治療，竟偽造一份轉介單，竄改日期後提交醫審會調查，試圖規避責任，然而偽造病歷的行為最終被揭發。

法院審理後認定，張男違反物理治療師法未按醫師指示進行治療，判處8個月有期徒刑，此外，還因行使變造私文書罪再被判刑3個月，得易科罰金。

民事賠償方面，曾女因傷勢惡化，需長期復健且影響工作，向張男求償417萬餘元。法院審酌後，認定合理損失包含工作損失費131萬餘元、精神慰撫金30萬元，以及其他醫療、看護費等，共判張男應賠償215萬9910元，全案可上訴。