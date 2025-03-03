大安店被貼抗議布條　小小樹食3點聲明：登記營業項目均合法

▲大安店被貼抗議布條，小小樹食3點聲明。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北米其林綠星餐廳「小小樹食」受到許多消費者喜愛，不過大安本店卻被貼抗議布條，稱該店罔顧環保、以鄰為壑，喊話消費者抵制。對此，小小樹食發表3點聲明，除了營業項目均合法、社區沒有禁止餐飲業進駐、積極回應鄰居建議，對於不實訊息及毫無根據的指控與抵制，將採取適當的法律途徑。

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▲「小小樹食」大安本店鄰居掛上抗議布條。（圖／翻攝自Threads）

網友昨日在Threads分享照片，只見「小小樹食」大安本店的上方，被掛上了大大的抗議布條，稱店家罔顧環保、以鄰為壑，消費大眾共同抵制無良餐廳。對此，小小樹食表示，關於近期對於本店不實指控，發表3點聲明。第1、大安店承租地段屬於第四種住宅區，登記之營業項目均為合法。第2、社區管理委員會並無禁止餐飲業入駐之規範。

第3、我們秉持敦親睦鄰的心態，對於所提出的改善建議，積極回應並採取行動，具體如下：

2023年10月：小小樹食大安店進行外觀維護及內部保養

2023年10月：全店空調室內及室外機全面保養檢修

2023年11月：走入式冰箱壓縮機移至室內並優化減少低頻音量

2024年1月：廚房靜電機保養，加強油煙異味阻斷強化（年度保養由4次調整為6次）

2024年1月：增加排風口除味箱，為加強效果每月更換一次濾網（原僅需每兩個月更換）

2024年8月：接受環保局稽核，無相關違規事件

2024年8月：協調空調室外機移機作業，待管委會回覆是否同意

2024年11月：走入式冰箱室外冷卻排放系統調整，包裹消音棉與風扇機組優化調整

小小樹食強調，一直以來在硬體設備與服務品質上持續精進，力求做到最好，無論是在各大百貨、歷史建築與美術館內的各個分店，皆用最高規格的經營方式與系統化的營運。但在盡力配合與溝通之下，對於不實訊息及毫無根據的指控與抵制，本公司將採取適當的法律途徑，依法維護自身權益與商譽。