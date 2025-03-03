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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林岱樺高雄市長民調出現黃金交差　若依民進黨上次初選規定由「她」出線

▲▼林岱樺 聯訪 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林岱樺。

記者陳弘修／台北報導

2026高雄市長將由誰來接棒陳其邁，在基層的討論開始熱絡，因民進黨立委林岱樺疑似涉入詐領助理費案，也讓民進黨初選選情更詭譎。根據3日公布的一份民調顯示，林岱樺的支持度已可看出警訊，若依民進黨上次黨內初選「對比式民調」規則，林岱樺在這一份民調中已被民進黨立委邱議瑩超越，與代表民進黨參選高雄市長的門票擦身而過。

《Newtalk新聞》網站3日公布2026高雄市長選舉的最新民調，根據該份民調，在黨內互比部分，林岱樺19.1%、賴瑞隆15.0%、邱議瑩14.3%、許智傑9.1%，但仍有42.5%的民眾表示未決定或無意見。

在對比部分，根據該民調結果，如果由許智傑對上國民黨立委柯志恩，許智傑獲得46.4％，柯志恩拿到33.4％；若賴瑞隆出戰柯志恩，賴瑞隆獲得46.5％，柯志恩拿到32.9％；如果是林岱樺對上柯志恩，林岱樺獲得45.6％，柯志恩拿到31.7％；若邱議瑩出戰對上柯志恩，邱議瑩獲得46.7％，柯志恩拿到34.6％。

▲▼邱議瑩舉行 生命的溫暖戰歌 新書發表會 蕭美琴 蘇貞昌 陳建仁 李永得 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委邱議瑩。

▼民進黨上次黨內初選規定。（圖／翻攝民進黨官網）

▲民進黨上次直轄市長、縣市長初選規定。（圖／翻攝民進黨官網）

值得注意的是，民進黨尚未公布2026直轄市長與縣市長初選辦法，但在上次直轄市選舉中所採取的「對比式民調」規定是：「若僅有一人之民調成績等於或高於對手，則由該候選人勝出，其餘皆由民調成績最高者勝出；若有多人之民調成績平手，則以與對手差距決定勝負」。

若以這份最新公布的民調來看，如果民進黨決定採取跟之前一樣的對比式民調規定，邱議瑩在黨內4人各自對上柯志恩時所獲得的支持度最高46.7%，將取得代表民進黨參選高雄市長的資格。

整體來看，林岱樺在民進黨內最早也最大動作投入高雄市長初選，現今因捲入詐領助理費案件連帶讓高雄市長初選議題開始受到關注與討論。林岱樺能一路過關尚在未定之天，但從這份最新民調結果來看，她在與黨內其他人競爭市長寶座所領先的支持度，已經開始出現黃金交叉的警訊，而可預見的是，民進黨在高雄市長人選這一戰，接下來也會持續在政壇受到高度關注。

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