赴中談觀光合作「自稱代表政府」　民團告發傅崐萁涉外患罪

▲民團「台灣經濟民主連合」律師賴中強（右2）等人，3日到高檢署，告發國民黨立委傅崐萁涉犯外患等罪嫌。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委傅崐萁日前到香港會見當地議員、觀光業者與主管官員，尋求合作推動來台旅遊，但被爆料他自稱「代表台灣的中央政府」，公民團體「台灣經濟民主連合」今（3日）到高檢署，告發傅涉犯《刑法》外患罪章，外加傅去年（2024年）與中國政協主席王滬寧見面後，遊說行政院開放福建平潭直航、恢復陸客來台旅遊，此舉涉犯《反滲透法》。

擔任台灣經濟民主連合智庫召集人的律師賴中強，今上午帶隊到高檢署告發傅崐萁。賴指傅涉犯2大罪狀，首先是今年（2025年）2月19日前往香港，與當地旅遊、工商界人士晚宴時，自稱「我更代表台灣的中央政府」、「我們台灣政府也願意跟香港的觀光界一起來合作」，傅並聲稱台灣政府願補助在台跨縣市觀光合作等語。

賴中強等人指出，香港的區議員並非單純民代，而是兼具類似我國里長與里幹事的基層行政職能，出席晚宴的香港旅遊專業聯盟主席羅啟邦，也是現任香港旅遊業監管局官員，依我國《香港澳門關係條例》規定，台灣政府對港澳事務的決策，應由行政院負責，非經授權，任何人不得私自代表政府與香港官員協議。

賴中強等人主張傅崐萁自稱代表我國中央政府，向香港區議員、旅遊業者與主管官員承諾我國政府願補助在台跨縣市觀光合作，已擅自代表政府洽談，涉犯《刑法》外患罪章第113條「應經政府授權之事項，未獲授權，私與外國政府或其派遣之人為約定」罪嫌。

此外，賴中強等人也翻出傅崐萁去年4月26日，和國民黨立院黨團共17位立委組團訪問對岸的往事，指傅等人在北京會見中國政協主席王滬寧與中國文化和旅遊部官員後，回台積極遊說行政院開放福建平潭直航，聲稱中國宣布福建省對馬祖全面開放旅遊，行政院應該加把勁，「回復到過去兩岸和平昌盛的榮景，一天開放1萬5000 名到2萬名陸客來台」。

賴中強等人指傅崐萁的主張跟中國的聲明相同，顯示雙方不僅有洽商、傅代表國民黨向中國政府「請示」，且傅「於前往中國期間，應有受中國政府指示或委託遊說我國政府上開事項」，此舉構成第2項罪狀，涉犯《反滲透法》第5條「受滲透來源指示進行遊說」罪嫌。

賴中強等人呼籲立法院應管制立委赴中，並徹查傅崐萁賣台行徑，因傅為掩蓋其赴中目的，甚至偽造「在台證明」以規避外界監督，這正是國民黨立法院黨團超過30次阻擋《兩岸人民關係條例》「立委赴中申報」修正草案的原因，不願該法案將立委赴中行為予以透明化，但「這裡是臺灣，不是中國，這裡不是可以由傅崐萁一個人決定的地方」。