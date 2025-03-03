日人怒批遊客亂丟垃圾！台網友一看「這罐」好熟悉...嘆：太丟臉

▲有日本網友痛斥外國旅客亂丟垃圾。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

日本是不少台人出國旅遊首選，而先前日本流感大流行，不少人出國都會帶感冒藥，一名日本推特主表示，大量觀光客讓環境變髒亂，從他貼的照片中可見，出現台灣知名感冒藥的包裝。台灣網友留言「太丟臉了」、「丟臉死，抱歉了」。

日本推特主@hezuruy發文，表示因為太多觀光客湧入，使得環境變得髒亂，他也發現周遭出現一堆外國來的垃圾，怒轟如果鹿吃下去會怎麼樣，「不要再讓沒禮貌的人來參觀了，我現在既悲傷又憤怒」。

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▲日本推特主貼出垃圾照片，出現台灣知名感冒藥的包裝。（圖／翻攝@推特minnagenki0401）

從照片中可見，垃圾有寫英文的衛生紙、韓文菸盒跟紅盒子，還有一罐熟悉的藍色感冒藥瓶和包裝盒，仔細一看是知名台廠製作的「友露安」。

台灣粉專《日本省錢小站》分享該文，小編說，「不太清楚那個寫韓文的是甚麼東西，不過那個衛生紙跟那個玻璃瓶，八九不離十應該是台灣人丟的，真的是很歹勢，大家記得要把垃圾帶回旅館丟喔。」

此文一出，網友紛紛留言「這太明顯了」、「丟臉，垃圾帶走很難嗎」、「友露安應該逮丸郎了啦」、「好丟臉」、「感冒糖漿看就知道是阿公阿嬤團」、「超丟臉我去北海道一個神宮，一個台灣老頭，給我隨地吐痰」、「紙巾應該是港澳，但是友露安一定是台灣的」。

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