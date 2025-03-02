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大學博覽會聚焦世新大學　高中生最愛前8%校系成升學首選

圖一：世新大學參與2025大學博覽會，成為考生與家長的目光焦點。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學參與2025大學博覽會，成為考生與家長的目光焦點。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學在2025大學博覽會中吸引眾多目光，以專業與創新實力成為學生升學首選。以多元學科魅力吸引大量高中生與家長駐足諮詢的世新大學，無論是新聞、法律、設計還是外語領域，世新與產業接軌的創新課程設計，被考生、家長視為鋪設未來發展之路的最佳選擇，展現出世新在高等教育中的領先地位。

圖二：未來志向在大眾傳播學群的高中生，多將世新大學視為升學首選。（圖／世新大學提供）

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▲ 未來志向在大眾傳播學群的高中生，多將世新大學視為升學首選。

來自台北幼華高中的呂同學表示，參加博覽會的主要目的就是深入了解世新新聞系。她認為，世新新聞系在業界享有極高聲譽，因此特地來到展位，希望能進一步了解課程內容與未來發展方向。對於未來想進入新聞領域的她而言，世新大學是心目中的首選。新北安康高中的郭同學則看好世新法律系。他指出，世新不僅地理位置便利，專業教育與環境更是吸引他的關鍵原因，並將其列為志願之一。

台北復興高中的黃同學對世新圖文傳播學系展現高度興趣。她提到，先前在升學輔導平台上研究過相關資訊，發現世新圖傳系的課程內容不僅符合產業趨勢，還涵蓋特效與動態視覺等創新領域，與一般設計系有明顯差異。此次特地來到世新展位與教授交流，進一步了解課程細節，對未來的學習方向更加明確。新北光仁高中的鄭同學則對外語學科情有獨鍾，特別關注世新大學的日文系。他表示，世新日文的跨領域課程結合語言學習、傳播與動畫應用，並提供日本姊妹校交換機會，讓他對未來充滿期待。

圖三：世新大學四大學院系所名師為考生提供專業諮詢與志願選填建議。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學四大學院系所名師為考生提供專業諮詢與志願選填建議。

世新大學的學術實力也在排行榜中得到具體展現。在「2025高中生最愛百大熱門科系排行榜」中，世新廣播電視電影學系排名第37，傳播管理學系與社會心理學系分別位列第52與第53，數位多媒體設計學系排名第57。此外，圖文傳播學系與法律學系分列第177與第193，充分展現世新在傳播、設計及法律領域的領先地位。

世新大學校長陳清河表示，進入前兩百名意味著什麼？這代表在全台2,658個大學科系中，僅有不到8%的科系能夠入榜。而這份榜單是由《大學問》網站基於超過5,319萬筆點閱數據生成，充分反映了高中生與師長對升學與就業方向的高度關注。世新大學能在此榜單中脫穎而出，無疑展現了其作為私校翹楚的實力與影響力。

圖四：世新大學在2025大學博覽會的展位人潮絡繹不絕。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學在2025大學博覽會的展位人潮絡繹不絕。

除了學術成就，世新大學對學生的支持也令考生、家長印象深刻。每年提供近400項獎助措施，包括成績優異新生獎學金，每名新生最高可獲得新台幣5萬元。特別值得一提的是，世新日本語文學系榮獲日本似鳥國際獎學財團百萬獎學金支持，將遴選10名學生，每人10萬元，助力學子實現夢想。世新大學以專業與創新為核心，持續在教育與產業接軌中取得突破，不僅成為大學博覽會的焦點，更在各大排行榜中展現卓越成果。未來，世新將繼續深化學術實力與產業連結，帶領優秀學子開拓更多可能性。

圖五：世新大學校長陳清河為考生介紹特色學系與學校資源與環境。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河（左）為考生介紹特色學系與學校資源與環境。

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