新北騎士恍神撞行人！無辜女騰空翻一圈重摔　驚悚影片曝光

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區日前發生一件機車追撞行人意外。52歲謝姓機車騎士在返家途中，疑恍神未注意車前狀況，直接追撞在路旁行走的30歲潘姓女子，機車在未減速狀況下將潘女撞飛騰空翻了一圈，造成她全身多處擦挫傷，事故過程被行車記錄器拍下，謝男經酒測為0，警方依道路交通管理處罰條例第44條第4項開罰，最高3萬6000元並吊扣駕照一年。

▲謝男騎機車恍神撞上路旁潘姓女行人，行車記錄器拍下驚險過程 。（圖／翻攝自Youtube，下同）

據悉，上個月（2月）15日晚間7時許，潘姓女子與妹妹步行在中平路要走回家，沒想到在82巷巷口，遭謝姓男子騎機車從後方追撞，當場騰空翻了一圈後重摔在地，謝男也人車摔倒，潘女全身多處擦挫傷，經送往部立台北醫院救治無大礙。

警方獲報到場，對謝男進行酒測並無酒駕，並依法實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄。整個事故過程也被經過的機車行車記錄器拍下，並將影片貼在YouTube，網友懷疑謝男低頭看手機才會釀禍。

謝男自稱當時恍神未注意有行人，才會撞上，警方依道路交通管理處罰條例第44條第4項，未停讓行人致人受傷部分開單舉發，最高罰3萬6000元，並吊扣駕照一年。