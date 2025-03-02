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「大嫂頭顱」孤躺冰櫃！兒發聲：等「1事」才能領母遺骸辦後事

高雄連環殺人碎屍案，2月26日尋獲最先遇害的黃姓大嫂頭顱，成為案件重大進展。（圖／報系資料照）

▲高雄連環殺人碎屍案，2月26日尋獲最先遇害的黃姓大嫂頭顱，成為案件重大進展。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

2025年2月，高雄驚爆連環殺人碎屍案。其中最先遇害的黃姓大嫂始終找不到遺體，直到2月26日尋獲頭顱，成為案件重大進展。據了解，黃姓大嫂的兒子因為之前在北部工作，加上未尋獲母親遺骸，因此尚未返回高雄。如今接獲警方通知尋獲母親頭顱，表示會等檢方通知前來領回遺骸辦理後事。目前黃姓大嫂的頭顱則冰存在高雄市立殯儀館終。至於同樣遇害的趙林婦及張婦，因為頭顱仍未尋獲，難以開立死亡證明。家屬何時才能讓往生者入土為安，暫時沒有人有答案。

據了解，張介宗兄嫂一家在兒子念小學時，就舉家搬到新北居住。幾年前，張嫌兄嫂搬回高雄養老，兒子則留在汐止工作；與此同時，張嫌告知也要搬回老家。張嫌早年關在監獄，出獄後與兄嫂2人一起生活時，常因生活觀念、習性不同產生口角，同住不到1年，張嫌大哥就另買房子搬出老家，只有偶爾回老家探視。

去年5月，張嫌大哥去世。之後傳出黃姓大嫂有意賣房，當時張介宗就曾向朋友抱怨，大嫂「一直跟他要房子」，還要「用30萬打發他」，沒想到某天態度忽然大轉彎，向公園友人透露：「大嫂以後不會跟我要房子了。」

據黃姓大嫂在新北汐止上班的兒子透露，從小就很討厭這位叔叔，後來搬到北部，對叔叔根本沒什麼感情，也不清楚對方為何會殺害母親。此前尋獲的屍塊中並無黃姓大嫂的遺體，沒有母親確切遇害的證據，因此並未南下高雄，如今尋獲頭顱，經DNA檢驗確認是母親，表示會配合檢警調查，待檢方通知領回後，再迎回母親遺體處理後事。

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