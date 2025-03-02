夜店咖無照酒駕「警報器自響」遭攔查　撞爛6車雙手合十道歉

記者許權毅／台中報導

台中劉姓男子228連假到一間夜店飲酒狂歡，結果返家時酒駕上路。孰料劉男車輛警報器莫名鳴響，引起巡邏員警注意，上前攔查他酒駕，劉男拒檢加速逃逸，結果撞爛路邊6台汽機車、電線桿，劉男雙手合十道歉，在地住戶仍相當氣憤。經查他酒測值達0.68mg/l，依公共危險罪送辦。

▲台中劉男1日無照酒駕上路，撞爛6車。（圖／記者許權毅翻攝）



第四警分局指出，劉嫌（57歲）1日凌晨4時許，行經在南屯區公益路與惠文路口時，警報器發出聲響，員警在市政路與惠中路上前攔查，要求劉對酒精感知器吹氣，儀器立刻發出閃光。

▲劉男酒測值高達0.68，引起在地民眾氣憤。（圖／記者許權毅翻攝）



員警要求劉迴轉靠邊停，不料劉卻加速逃逸，一路往干城路方向行駛，員警在後頭追趕，卻發現他撞上2台機車、4台轎車，就連路邊電線桿也遭撞斷，所幸無人傷亡。

經警方酒測，發現他酒測值高達0.68mg/l，當場將人逮捕上銬。劉嫌供稱，當天是前往附近夜店飲酒，一時貪圖方便，才會駕車想回西屯區的住家，不料卻被警方攔查。警方更查出，劉嫌未持有駕照，闖紅燈、紅燈右轉等，事故地點附近民眾也相當氣憤，劉不斷道歉也無濟於事，全案依公共危險罪送辦。

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