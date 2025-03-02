氣爆第18天！台中新光三越第二賣場昨湧3千人　顧客幫櫃姐打氣

▲新光三越氣爆第18天，昨日已有324名櫃姐、同仁進入取回私人物品。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中新光三越氣爆第18天，昨日首度開放櫃姐進入取回私人物品。今日營業部副本部長謝英明說，已經有324名同仁完成取物，至於大家關心B2存放較多食物的賣場情況，初步查看是還好，有些超過保存期限的會優先處理，何時能開放廠商撤離，尚牽扯貨梯運作問題。

新光三越近日起在世貿一館進行第二賣場銷售。謝英明表示，還是以同仁工作權、廠商夥伴的合作為優先，昨日大約有3千人左右進場，也很多人跟專櫃同仁打氣加油。

▲新光三越營業部副本部長謝英明說，昨日第二賣場約有3千人進場，許多顧客幫櫃姐加油。（圖／記者許權毅攝）



謝英明指出，昨日324位同仁進入館內取得私人物品，今天安排322位同仁10點起進入，其他同仁也都安排中。至於廠商部分，目前館內還沒達到適合的狀態，包含電梯能否升降也是問題。

傳出有精品廠商LV已經在新光三越附近尋得店面，預計服務VIP客戶。謝英明回應，不同業者有不同的需要，「我們樂觀其成」，大家能找到適合的地點，希望把顧客服務做到最好。

謝英明說，「火場跟鑑定調查，我們沒辦法進入這一塊，我們也很關心，想趕快知道整個事情真相，還是要由專業鑑定單位、檢調釐清。」