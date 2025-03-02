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法律人改走行銷拚出年薪700萬　政大校友許詮34歲提早退休

文／中央社

政治大學法律系校友許詮跨領域學習，沒有走尋常國考路，而是投入業務工作，當到跨國公司管理職，34歲就財務自由提早退休，創立社群XChange幫助青年認識數位產業與國際職涯發展。

政治大學1日發布新聞稿，介紹文組學生的跨領域學習的非典型職涯發展。法律系校友許詮在求學期間，就積極參與學生會與信望愛社團，累積豐富實戰經驗。

許詮發現法律雖能在關鍵時刻伸張正義，卻相對被動，而行銷公關則能更主動傳遞價值、影響社會。促使他在大三、大四期間開始旁聽廣告系課程，深入了解行銷產業的現實挑戰與發展趨勢，為日後轉戰市場鋪下基礎。

畢業後，許詮選擇進入三星（Samsung）擔任行銷儲備幹部，隨後加入LINE、雪豹科技，拓展全球市場業務，最終受獵頭邀請外派東南亞，擔任Lazada泰國副總經理、Tiktok子公司印尼總經理。

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短短數年間，許詮從市場開發、品牌行銷到企業管理，持續累積經驗，並運用產業趨勢分析，為自己爭取到高薪。他坦言，每一次職涯轉換都充滿不確定性與挑戰，但唯有勇敢踏出舒適圈，才能持續提升自身競爭力。

年薪一度達新台幣700萬元，許詮在34歲財務自由、提早退休，與妻女移居印尼峇里島。他坦言，在職場長期須迎合外界期待，忽略了內在需求，他毅然決定離開高壓職場，將時間投入家庭與社會公益。

許詮創辦了XChange社群，將自身經驗轉化為教育資源，幫助台灣青年認識數位產業與國際職涯發展，並提供人才引介服務。同時，他與均一平台教育基金會合作，招募志工為偏鄉學子提供一對一職涯指導，幫助他們探索個人志向與未來方向。未來他更計劃成立基金會，擴大影響力，讓更多人受惠。

政大指出，在科技與數位浪潮席捲全球的時代，人文與社會科學背景的人才，可透過多元能力與跨領域學習，創造前所未有的價值，持續挑戰傳統對文組生發展的刻板印象。

▲▼政大校友許詮。（圖／政治大學提供）

▲政大校友許詮。（圖／政治大學提供）

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