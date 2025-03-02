男友「小弟弟興奮只有7公分」　她：簡直完美

▲提姆斯陰莖短，但非常符合塔爾博特的需求 。（圖／翻攝每日星報）



記者張靖榕／綜合報導

英國一對情侶挑戰傳統觀念，證明親密關係的滿足不是只有「大小」。33歲的塔爾博特（Penny Talbot）表示，36歲的男友提姆斯（Jake Timms）雖然擁有一個僅2.8英吋（約7公分）的「小提姆斯」，但他們的性生活仍然美滿，而且她從未對此感到困擾，甚至認為這是完美的安排。

《每日星報》報導，塔爾博特分享，「當我第一次看到提姆斯的生殖器時，我並沒有驚訝，反而覺得它很完美。我們的親密關係非常和諧，每次都能讓我滿足。」

「微小陰莖」（micropenis）是醫學名詞，指的是異常短小的陰莖，通常在孩童時期就可診斷，全球約有0.6%的人受到影響。對於成人而言，陰莖勃起長度若小於2.8英吋（約7.1公分），就符合微小陰莖的定義。

提姆斯的尺寸遠低於英國男性勃起時的平均長度5.16英吋（約13.1公分），但他本人對此並不自卑，還幽默表示，「關鍵不在大小，而是如何運用。」

這對來自赫里福德（Hereford）的情侶，在成為戀人前便是朋友，塔爾博特早已知曉提姆斯的尺寸，因此在交往後並未感到意外。

事實上，塔爾博特在18個月前因子宮內膜異位症（endometriosis）接受了子宮切除手術，導致私密處變得極為敏感，醫生甚至警告她，未來的性生活可能會伴隨劇痛。然而，提姆斯的尺寸反而成為最適合她的選擇，因為不會造成額外的不適。

她補充道，「雖然提姆斯的尺寸低於平均水平，但對我來說，這從來不是評判親密關係的標準。性愛的樂趣並不完全取決於男性的尺寸，我們還可以透過其他方式增加樂趣，比如使用情趣用品。」

提姆斯曾在軍隊服役，直到入伍後，他才意識到自己的尺寸與其他男性有所差異。他坦言曾被朋友戲稱「像牙線一樣小」，但這並未影響他的自信心。他強調，「我從未在親密關係中遇到問題，性愛的重點不在尺寸，而是技巧與彼此的契合度。」

塔爾博特則大方表示，「我們的關係十分幸福，性生活也很和諧。我希望能讓大家知道，真正的滿足感來自彼此的理解與探索，而不是單一條件。」