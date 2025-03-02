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小氣老公8年沒給家用　妻家事全包「每天忙15hrs」反遭酸啃老

尪8年沒給家用　人妻家事通包「每天忙15hr」反遭酸啃老

▲一名人妻抱怨和公婆同住，老公對她很小氣。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

家家有本難念的經！一名人妻抱怨結婚多年，老公有8年時間沒給過家用，使得她只能靠自己，即使生了小孩，1個月也只有1萬元，根本不夠用，但為了孩子的未來，她只好忍耐。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》指出，她和公婆住在同一個屋簷下，老公對她很小氣，什麼都要AA制，超過8年沒給過家用，直到最近生了孩子，才給1萬塊，包含奶粉、尿布、吃飯、洗澡、打理家務、拖地等。最近她自己賺錢，下班後自己照顧孩子，但老公每天回家就是休息，什麼都不幫忙。

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原PO痛訴，她每天忙到晚上9點多，早上6點多就要起床打理一切，每天忙15小時，還莫名被外人說啃老。為了讓老公多賺錢養父母，她就必須扛下所有家務，有次夫妻倆吵架，她痛罵：「我給你1萬，當初你也給我1萬，互換角色看辛不辛苦，拿這1萬也不輕鬆，假如你是老婆身分，你會無條件撐這個家？」老公則冷回：「誰願意呢？」

原PO坦言，同住讓她感到疲累，很想自由自在一個人生活，但因為和公婆住可以省下買房的壓力，自己只好多做勞務，更重要的是讓下一代輕鬆，不用輸在起跑點就有資源栽培孩子，「犧牲一點是無所謂」。

貼文一出，引發一陣討論，「這樣妳還能忍8年？好廉價啊」、「這種的，你敢生小孩，我要是嫁了才知道，早閃人了」、「還能忍8年，是我半年就say goodbye」、「為什麼和這種男人結婚，傻女生」。

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