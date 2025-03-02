獨／美軍研究船離台巧遇中共軍演　專家：美方已提前掌握情報

▲美軍研究船「湯瑪斯號」離開高雄港時碰上中共軍演，引發各界聯想。（圖／台大團隊提供）

記者許敏溶／台北報導

中共上周三（26日）在屏東外海無預警進行軍演，當天中午美軍研究船「湯瑪斯號」也剛好離港，引發外界聯想。不願具名的專家表示，湯瑪斯號原本預計27日才離台，卻突然提前一天且要求早上6點就離台，顯示該船早就接獲美國軍方通知中共即將軍演的情報，也凸顯美軍相當清楚中共的相關動態。

中共26日無預警在距高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」，遭到總統府嚴厲譴責。巧合的是，當天中午美軍研究船湯瑪斯號也剛好從高雄港離開，更傳出海警船一路尾隨，引發外界聯想。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不願具名的專家指出，湯瑪斯號22日進入高雄港補給，原本預計上周四（27日）離港，卻突然在25日通知要提前到26日清晨6點就要離港前往澳洲，但因為相關器材尚未完成過關放行手續，只好加緊腳步在26日上午進行，最後趕在26日上午11時左右離開。

根據熟悉內情者表示，負責管理該船的美方人員告知我方，提前一天離開是為了趕往澳洲，避免延誤後面航次，但跑過研究船的人都知道，類似這樣10、20天的長距離研究船航行，過程中可調控船速快慢，其實不差提前這一天，最可能是美軍早已經知道中共要軍演，所以通知研究船提早離開，避開這個軍演的敏感時機。

▲美軍研究船「湯瑪斯號」出發前停泊在關島軍港。（圖／台大團隊提供）

曾參與研究計畫的學者表示，湯瑪斯號在2023年4月時，原本計畫停靠高雄港，但因為那一陣子中共也在台灣周邊軍演關係，被美軍太平洋艦隊取消停靠高雄，改停靠帛琉，當年台美的研究團隊也因此受到影響，有一批台美研究儀器原本等湯瑪斯號停靠高雄港後運上船，後來因為取消關係，加上貨船航班太晚，最後只能在相關單位核准下透過漁船將所有儀器送到帛琉，再透過駐帛琉大使館及時將這批儀器送交給湯瑪斯號, 險些錯過實驗。

特別的是，或許因為美中對抗關係，參與這次研究計畫的學者也感受到不同以往的機密氛圍。熟悉台美合作的學者表示，2019年美國海軍所屬科學研究船「莎莉萊德號（Sally Ride）」停泊基隆港時，開放學者、國科會代表與媒體上船參觀，但這次湯瑪斯號停靠高雄港時，美方卻要求要上船得先申請參訪核准，否則靠港只能補給、更換科學團隊成員，顯示美方對於保密相當重視。