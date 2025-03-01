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全臺最大魯冰花海　2025桃園魯冰花季龍潭區登場

▲2025桃園魯冰花季龍潭區登場

▲張善政市長指出，魯冰花是龍潭最美的花卉。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園魯冰花季活動，即日起迄3月7日在龍潭區盛大展開。市長張善政表示，魯冰花季的範圍涵蓋大北坑、三洽水社區及臺灣客家茶文化館，總種植面積達12公頃，為全臺最大魯冰花海，歡迎民眾前來龍潭賞花，感受客庄文化魅力，喜愛客家文化、美食及自然景觀的民眾更是不容錯過。

▲2025桃園魯冰花季龍潭區登場

▲2025桃園魯冰花季龍潭區登場。（圖／客家局提供）

張善政市長指出，魯冰花不僅是龍潭最美的花卉，也是著名作家鍾肇政小說《魯冰花》的核心主題，該小說膾炙人口，後來更改編成電影與歌曲，使魯冰花成為龍潭及客家文化的重要象徵；《魯冰花》代表純潔與希望，如同新生代也是客家文化未來的希望，歡迎花季期間親子共遊賞花，展現客家文化的傳承。

▲2025桃園魯冰花季龍潭區登場

▲2025桃園魯冰花季龍潭區登場。（圖／客家局提供）

客委會常務副主委范佐銘表示，感謝鍾肇政先生寫出風靡一時的《魯冰花》，讓魯冰花能被更多人認識，扮演客家文化重要象徵，魯冰花季也成為桃園年度盛事，而客家文化的傳承，語言扮演著關鍵的角色，期許藉由花季活動促進客語及文化持續傳承，並推動在地觀光發展。

2025桃園魯冰花季活動規劃生活、產業、客家、米食及茶文化5大主題園區，結合客家音樂展演、擂茶體驗、客家米食展、親子闖關遊戲等多元活動，且今年特別與在地社區及創生團隊合作推出6條魯冰花主題小旅行，透過遊程帶領民眾體驗客庄風情。

客家局表示，為讓遊客便利前往賞花，即日起至3月2日提供免費接駁車，民眾可自龍潭運動公園及楊梅火車站後站搭乘前往大北坑展區，並轉乘至客茶館展區及各園區，活動詳情請參考魯冰花季官網或臉書粉絲專頁。

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