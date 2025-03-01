拚場新光三越！台中日曜Outlet祭NG鞋出清　最低下殺1折起

▲日曜天地outlet即日起到3月24日舉辦「NG鞋出清會」，最低下殺1折起。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中日曜天地Outlet今起到3月24日舉辦「NG鞋出清會」，超過60大品牌、上萬雙鞋款下殺1折起出清。館方透露，今年參與出清會的有VANS、CROCS、Timberland、PALLADIUM、SKECHERS、ALL BLACK等品牌；另外3月7日將限時舉辦「NG鞋配對挑戰賽」活動，任務成功就可以免費把鞋子帶回家。

「NG鞋出清會」是日曜天地一年一度大檔期，今年超過60大品牌參與，包括SKECHERS、Timberland、PALLADIUM、LA NEW、Havaianas、FILA、Fitflop、Under Armour、ADIDAS、Nike、CHAMPION、CONVERSE、LE COQ SPORTIF、ROXY、KANGOL等，無論是皮鞋、運動鞋、休閒鞋、高跟鞋或涼拖鞋都入列，；

[廣告]請繼續往下閱讀...

館方表示，延續活動熱潮，將在3月7日下午2點限時舉辦「NG鞋配對挑戰賽」活動，現場會有數百雙NG鞋隨機擺放，參賽者需在指定時間內快速尋找，並成功配對出一雙完整鞋款，配對成功者，可免費帶走挑戰鞋款。

所謂NG鞋指的是因輕微瑕疵，例如小色差、微汙、溢膠等而無法當正價品販售的鞋款，但功能與舒適度完全沒問題，穿起來跟專櫃品質無異，但價格差異大，消費者可接受再下手。