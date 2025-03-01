藍罷團稱「139死人還魂」連署要罷他　李坤城怒：消費逝者天怒人怨

▲綠委李坤城。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中選會日前公告第一波罷免案中，相較民團送件罷免藍委19案都過關，有9位綠委罷免案第一階段未過。其中綠委李坤城罷免案中不合格率4成，有139位死亡連署。藍營青年軍、罷免李坤城團隊則解釋，這是民進黨執政天怒人怨「死人都還魂出來連署」。對此，李坤城痛批，國民黨三重罷團抄了已過逝的人的資料，對這些家屬情何以堪，且連道歉都沒有，還如此消費逝者，才真正是天怒人怨！

對於上百份死亡連署，罷免李坤城團隊在新聞群組中回應，「可能是民進黨執政天怒人怨，死人都還魂出來連署。」媒體詢問「確定要這樣回嗎？」該團隊發起人、藍營青年軍仍稱，「這是目前唯一的答案（苦笑）。」有另一媒體詢問罷免團隊是否能提供正式回應，也有記者嚴肅表示，「這是正式採訪詢問，並不是私聊開玩笑。」該發起人仍堅持，「對啊！民進黨執政天怒人怨是在開玩笑嗎？」

當事人李坤城表示，這次三重惡罷坤城，罷免團體送（抄）了2719份的連署書到中選會，經由新北市選委會的查核，被退了1088件，不合格率高達40%，是目前9位民進黨立委第一階段不合格率最高的。其中「提議前死亡」，也就是死亡連署，計有139位，佔了不符規定人數的12.7%，數字非常的高。

李坤城直言，這很明顯就是抄名冊，而且國民黨真的非常不關心黨員，人都過世了，還拿資料出來抄，對這些家屬真是情何以堪。

李坤城指出，結果當記者去問三重罷團的領銜人，對這麼多的死人連署有什麼回應，沒想到罷團說「很有可能是民進黨執政天怒人怨，死人都還魂出來連署」！連記者聽了都覺得怪怪的，還追問是否確定如此回應，領銜人表示「這是目前唯一的答案」。有記者再問，這是很正式的採訪詢問回應，並不是私聊開玩笑，領銜人又說，「民進黨執政天怒人怨是在開玩笑嗎？」

李坤城批評，天啊，國民黨三重罷團抄了已過逝的人的資料，連道歉都沒有，竟然還戲謔的說，「是死人都還魂出來連署」，如此消費逝者，這才真正是天怒人怨！