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大陸 大陸焦點 特派現場

美國一個月加兩次關稅　中國出口商茫然

▲▼美國總統川普第二任期上任後，首次召開內閣會議。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

文／中央社

美國總統川普上任一個多月，今年對中國額外加徵關稅已將至20%。中國貿易業者表示，春節前後已經在加班備貨出口，現在又要再加關稅，「大家都很迷茫，政府也沒有明確的辦法」。

川普2月4日已經對中國進口商品全面加徵10%關稅，日前又宣布，3月4日將對中國進口商品再加徵10%關稅，同時對加拿大和墨西哥商品課徵25%關稅。

根據多家機構先前的計算，美國自中國進口的應稅商品綜合關稅稅率在20%，加上20%之後的綜合稅率將來到40%。

一名在浙江從事通訊設備出口業務的蔣先生（化名）告訴中央社記者，今年春節不同以往，業界因為預期川普將會對中國產品再加關稅，因此延後到除夕才收工。他們加班備貨，並提前在海外建倉庫，把貨物提前運往海外，避免關稅影響。

▼山東省平度市一處假睫毛工廠。（圖／路透社）

▲▼在中國山東省平度市的工廠裡，勞工們在假睫毛生產線上工作。（圖／路透）

他說，開工後，工人一般來說都是陸續返工，到齊已是元宵節。但今年他要求提早到班，每提前一天就給予一定獎勵金，為的就是趕貨出口。

不過，這兩天又聽到要再加關稅，「大家都很迷茫該怎麼辦」，加上人民幣匯率前陣子又出現升值，蔣先生認為官方政策捉摸不透，「說實話我們是束手無策」。

過去幾年，中國出口商普遍的應對方式是將生產線轉移到海外。蔣先生觀察身邊貿易商，「10個有3個都在東南亞建了工廠」。由於他對日本較熟悉，又信任日本人的做事方式和市場規則，加上其產品不像同業的複雜、需要低標準環保等，因此已經決定即使成本較高也要將零件送至日本組裝，目前正在規劃建日本工廠。

陸媒財新網昨天報導，中國機電產品進出口商會總監高士旺說，「（美國今年）第一個10%關稅還能夠透過分攤、降價或供應鏈互相消化，考慮到客戶業務的持續性，咬著牙也要消化。但再加10%關稅，疊加後期的諸多不確定性，企業對美貿易的信心也將被消磨。」

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

報導引述另一名寧波做廚具出口的老闆感嘆，面對即將來臨的更高關稅，美國的客戶要求他壓價5%，但自己只能做到讓價2%到3%。為此，他正著手規劃在東南亞設立裝配車間。

報導指出，2024年，中國對美出口額5246.56億美元（約新台幣17兆元），年增4.9%；美國仍然是中國第一大出口目的地，出口金額也遠高於第二大出口目的地日本1520.19億美元。高士旺說，從經濟體量和需求側而言，美國是非常重要的市場，企業不會輕言放棄。

這次川普說要對墨西哥加稅，也會影響到中國部分出口流向。2024年，中國對墨西哥出口額902.32億美元，位列第8大出口目的地，年增10.8%。目前，川普沒有對東南亞國家加徵關稅，中國貿易商也擔憂不久後美國關稅「大棒」將揮向東南亞國家。

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