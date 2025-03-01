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路透：機師意外得知中國軍演　空中急改航線

▲▼中國解放軍的「衡陽號」護衛艦在澳洲海岸附近行駛。（圖／達志影像／美聯社）

▲解放軍「衡陽號」護衛艦在澳洲海岸附近行駛。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

路透社看到的航空公司機師收發衛星訊息顯示，他們上週在飛行中途接獲訊息，首次得知中國海軍軍艦在澳洲附近水域進行實彈演習，部分機師為此被迫改變航線穿越繁忙的空中走廊。

中國海軍軍艦上週在澳洲和紐西蘭之間的塔斯曼海（Tasman Sea）展開實彈演習，澳洲軍方指控北京並未提前發出任何通知。

根據澳洲官員，維珍澳洲航空（Virgin Australia）一名機師於雪梨時間本月21日上午9時58分，在用於飛機間通訊的121.5MHz緊急無線電頻道聽到中國海軍軍艦廣播，民航機機師才首次獲知實彈演習一事。

澳洲飛航服務公司（Airservices Australia）表示，這名機師向飛航管制員回報廣播內容，管制員再將這個訊息通報澳洲軍方。

根據先前未公開的訊息，飛航管制單位於上午11時30分左右開始向周邊飛機傳送危險警告，包括新加坡航空（Singapore Airlines）從基督城飛往新加坡的航班，以及紐西蘭航空（Air New Zealand）從奧克蘭飛往墨爾本的班機。

這起事件凸顯，航空公司日益得在短時間內就地緣政治動盪和潛在軍事危險做出反應。

機師一般是透過飛航公告（Notices to Airmen）接收軍演、火箭發射和其他空域事件的相關警告，飛航公告通常會提前至少24小時發布。

一位航空公司簽派員在22日清晨告訴兩架從美國分別飛抵雪梨、布里斯本的美國航空（American Airlines）班機：「我們實際上並未收到有關中國軍演的飛航公告，沒有獲知任何相關消息。」

澳洲航空公司（Qantas Airways）機長、澳洲暨國際駕駛員協會（Australian and International Pilots Association）副主席柯內爾（Steve Cornell）指出，這類無預警事件將增加機師與飛航管制員的工作負荷。

柯內爾告訴路透社，這起事件的問題在於「通知時間太短，或其實根本沒有通知。機師突然注意到此事，他們必須自行在該區域周邊進行機動調整。」

澳洲飛航服務公司提到，21日共有49架民航機改變了航線。

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