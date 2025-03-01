狂印1.2億假鈔！魔術店「變地下央行」遭重判　二審逆轉無罪

▲魔術店負責人廖泓鈞一審被重判6年，二審台南高分院逆轉，改判其無罪。（圖／翻攝自當事人臉書）

文／CTWANT

「XD千元假鈔案」在2023年底曾轟動一時，檢警查出假鈔來自台灣最大魔術道具店「808魔術店」，並在店內搜出面額高達1.2億元的千元偽鈔，負責人廖泓鈞與其妻子楊芝芸因此被捕。雲林地院審理後判處廖泓鈞6年、楊芝芸5年8月、板橋店長洪濬豪5年6月、送印者李金冀、同樣於網購平台上販售假鈔業者朱冠忠4年2月、使用者黃俊維、張貿復3年6月與3年4月。不過案經上訴至二審後，除使用者黃、張2人改判有期徒刑2年與1年10月外，魔術店相關人員則全數逆轉改判無罪。

判決書指出，廖泓鈞與楊芝芸為808魔術店老闆、老闆娘、洪濬豪則為魔術店股東兼板橋店店長、李金冀則接受魔術店委託代送印偽鈔道具、朱冠忠同為魔術道具販售店家，也是808魔術店的最大客戶。

▲檢警前往808魔術店搜索，扣得印章版偽鈔等物，攔截1億2088萬2000元仿真偽鈔，並盛大風光舉辦破案記者會。（圖／資料照）

檢警指控這4人自2023年11月起意圖製造偽鈔，由廖姓夫妻指示洪男排版、設計，與真鈔對比僅在中央銀行旁的2個紅色小印章處該為模糊的「玩具銀行」等字樣，其餘皆與真鈔相同，隨後透過李姓男子將相關檔案送往印刷公司送印，並由廖男以每張偽鈔1元價格，販售給同樣經營魔術道具店的業者朱冠忠；而廖與朱則分別再以6元與7元之價格，於網購平台上販售。

有心人士卻看上玩具鈔有利可圖，試圖以假亂真，鎖定外送人員或攤商等較為趕時間之人員，新聞報導後引發民眾恐慌，檢警循線溯源後，掌握廖男與朱男為源頭，將幾人逮捕後聲押獲准。

而魔術店相關人員在庭審時大聲喊冤，洪男表示玩具鈔票共有3個版本，其中一個大字版的為將中間的「中央銀行」字樣修改為「魔術銀行」，同時會在下方標註玩具鈔票或魔術鈔票，惟後續為力求魔術表演的真實性，相關警語慢慢縮小，將「中央印製廠」改為「魔術印製廠」等。

廖泓鈞也強調自己從事魔術業已20年，鈔票魔術常見於魔術界，且他們販售的玩具鈔票有不少正當用途，除拿來做為魔術表演運用外，也會對外販售給花店、婚禮聘金與影片擺拍等用途。

最重要的是，魔術店所販售的鈔票僅是以「影印紙」製作，整個過程中並未加上反光條與浮水印，與真鈔相距甚大；而魔術店販售玩具鈔票多年，過去從未發生過問題，也未被拒印，也同時會被用於魔術課程教學，「學生均可輕易分辨」。

▲細看玩具假鈔後便會發現該假鈔上並無防偽標籤，上面也印有「魔術印製廠」與「魔術鈔票」等字樣。（圖／翻攝畫面）

台灣高等法院台南分院審理後發現，根據廖男與朱男過去販售玩具鈔票的紀錄中，有不少民眾向其購買玩具鈔票作為影片背景道具、整人道具與魔術道具、課程教學使用。洪男也向法官證稱，魔術表演當然希望越真越好，如果是用鈔票顏色相近，能讓觀眾覺得是「很厲害的魔術」，從而顯見玩具鈔票用途多元。

法官指出，根據我國法規規定，目前並未規範不能製作玩具鈔票，而廖男所製作的玩具鈔票中並未有相關反光條等明確防偽標誌，不少證人出庭時均指出該玩具鈔票儘管遠看很像真鈔，但只要近看觸摸就能瞬間察覺有異。

而曾企圖使用魔術店所販售假鈔的張姓男子，其在使用假鈔時也曾多次被人察覺有異退還，僅有一次因外送員在昏暗光線下，加上當時趕單並未多加察覺而上當，而該名外送員事後證稱，「鈔票一看就是假的，因為沒有防偽標籤，只是因當下環境昏暗且信任對方才會誤收假鈔。」。

法官強調，根據證人證詞來看，魔術店所印製的假鈔明顯與真鈔有不小差異，且假鈔上並未有反光條與安全線等，但原審判決依據警方於魔術店內抄出一批最像真鈔的假鈔，而該批假鈔事後卻被證實為店家誤送未經修改之版本，店家印出後發現有異，為避免爭議，也將6.4萬張玩具假鈔標記後放置在倉庫內準備銷毀，並未於市面上流通。

經查，市面上所流通之假鈔細看均有「玩具銀行」或「魔術銀行」等標記，且後續店家察覺其所販售之玩具假鈔遭有心人士拿去交易買賣而登上新聞版面，討論將商品下架，並再次確認所販售圖片是否註記「玩具鈔票」等字樣，法官因而認為店家說法為真。

法官也指出，廖男與朱男等人對外販售假鈔時每張所售價格為6、7元，其中試圖使用假鈔於一般市面上的黃姓男子卻將60張1千元面額鈔票以2.4萬元價格販售給張男，1萬元的偽鈔需用4000元真鈔來換，廖男等人所售之價格明顯與黑市差異甚大，難認廖男等人為獲取不法暴利鋌而走險製造或交付偽鈔，因而改判魔術店廖姓負責人等在內共5人無罪。

使用假鈔的黃俊維、張貿復2人仍因試圖使用假鈔分別被判刑有期徒刑2年，緩刑5年，須向公庫繳交5萬元與有期徒刑1年10月、緩刑5年，須向公庫繳納10萬元，除這2人之外，其他人不得上訴。

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