金哈克曼與妻「遺體腐爛」手腳木乃伊化　死因可疑

▲好萊塢傳奇演員金哈克曼（Gene Hackman）被發現陳屍家中，享耆壽95歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

好萊塢影帝金哈克曼（Gene Hackman）與妻子貝琪（Betsy Arakawa）於26日被發現陳屍家中，享年95歲。由於兩人的遺體已開始腐爛，且「臉部腫脹、手腳出現木乃伊化現象」，警方認為其死因「相當可疑」將深入調查。

女兒伊麗莎白（Elizabeth Jean Hackman）懷疑死因可能是有毒氣體所致。不過根據《時人》（People）雜誌報導，一名警官提到，貝琪的遺體已經開始腐爛，並呈現明顯的死亡跡象。這名警官表示，金哈克曼和貝琪的死亡「相當可疑」，需要進一步搜索和調查。

▲好萊塢傳奇演員金哈克曼（Gene Hackman）日裔妻子荒川貝琪（Betsy Arakawa）被發現雙雙陳屍家中。（圖／達志影像／美聯社）

金哈克曼今年1月剛滿95歲，從影超過40年，1972年以《霹靂神探》獲得奧斯卡影帝，1993年再以《殺無赦》奪下奧斯卡男配角獎，是影壇的傳奇人物。2004年息影後，他隱居於新墨西哥州專注於繪畫。去年3月28日，他罕見在公共場合出現，當時一手拄著拐杖，一手扶著妻子，顯示健康狀況不佳。