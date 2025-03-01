　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

腰椎間盤突出就是「坐」出來的　這樣坐想不突出都難

▲▼久坐,健康,肥胖,慢性病,皮膚,肌肉。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲許多上班族有下背痛的經驗，大多數是因姿勢不良或過度勞累造成肌肉緊繃，以及肌腱發炎。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者董美琪／綜合報導

30歲的人「腰齡」竟然已經像50歲？不少上班族幾乎天天在辦公室裡坐著，沒做過什麼勞動工作，腰椎間盤卻還突出了，其實，你可能想不到，越是久坐辦公室的人，越容易患此病。

根據新華網引用北京青年報報導，辦公室一族長時間久坐，常見聳肩、含胸、身體前傾等不良姿勢，對脊椎尤其是腰椎造成巨大負擔。腰椎間盤結構容易受影響，當腰椎屈曲時，髓核容易向後移動，加上下兩個椎骨向後擠壓椎間盤，導致椎間盤後部壓力異常增加。

髓核一旦突破纖維環限制，壓迫後方神經，便形成腰椎間盤突出。腰突嚴重時，會引發腰部疼痛、一側下肢或雙下肢麻木等一系列臨床症狀。

此外，長時間保持一個姿勢坐著，肌肉容易勞損，力量和耐力逐漸下降。上半身重量全部壓在脊椎骨上，椎間盤受力增加，磨損也會愈加嚴重。

▲▼營養師曝久坐不動9大傷害。（圖／Unsplash）

▲久坐不動傷身體，應每隔30至60分鐘起身走動，伸展肌肉。（圖／Unsplash）

現代人工作、學習長時間坐在桌子前，容易引發脊椎問題。專家建議，應調整桌椅高度及電腦位置，保持脊椎正直，維持頭、頸、胸的正常生理曲線。選擇有一定後傾角的靠背，讓腰椎有依靠、不懸空，材質應選擇硬質或偏硬的。久坐族群應注意，每隔30至60分鐘起身走動，伸展肌肉，放鬆身心，避免長時間維持同一姿勢，以減少身體不適及健康風險。

腰椎間盤突出症狀困擾許多人，治療的第一步是臥床休息，讓腰椎不再受力，椎間盤不再受壓，恢復其原本的彈性和厚度。然而，僅靠休息是不夠的，運動和維持椎間盤的肌力平衡才是預防及治療腰椎間盤突出症的最重要手段。

專家推薦「五點支撐」運動方法，這是一種鍛鍊腰背部肌肉的有效方式，特別適合腰部肌肉力量較弱的人，也適用於腰突早期治療及腰椎術後的復健運動。

首先為做拱橋動作，將身體仰臥，雙臂自然放在身體兩側，兩腳與肩同寬，雙腿稍微彎曲，腳放於地面，使膝關節呈大於90度的鈍角。用雙腳、雙手肘和頭後部支撐身體，用力向上挺腹，讓腰背像拱橋一樣挺起來，身體呈反弓形。堅持5秒鐘，然後回到仰臥姿勢。對於力量不足的人，不必勉強做滿時間及動作。建議每天做2至3組，每組做30至40次，這樣可以有效鍛鍊腰部肌肉的力量。

除了「五點支撐」運動，還應加強其他運動鍛鍊。專家特別推薦游泳，尤其是蛙式，這是鍛鍊腰椎的最佳運動方式。游泳適合任何年齡層的人群，且為非負重活動，運動量大，不易疲勞，不容易引起意外損傷，還可以緩解精神壓力。

腰背肌肌力鍛鍊是強化脊椎穩定性的重要方法，但並非治療腰痛的方法。因此當腰痛發作時，應避免進行鍛鍊，待腰痛恢復後再開始。

運動的次數和強度應因人而異，循序漸進，每天可逐漸增加運動量。運動時不宜突然用力過猛，以防因運動而傷及腰部。這是一種靜力性的訓練，只需緩緩用力即可。

如運動後隔日感到腰部酸痛、不適、發僵等，應適當減少運動的強度和頻度，或停止鍛煉，以免加重症狀。如果腰部疼痛劇烈、雙下肢麻木，或經過一段時間的運動疼痛緩解不明顯者，需立即就醫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 3 1486 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李珠珢抵達台灣了！
日燒肉店老闆是分屍魔！疑用「人肉」上桌　顧客：味道怪怪的
上市公司發布收購重訊　每股出價25元
飯前「做一事」瘦了！研究：肥胖風險大降39%　還能穩血糖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

你的腰突就是「坐」出來的　這樣坐想不突出都難

賴清德稱對岸文攻武嚇　國台辦痛批禍心：歪曲228歷史加劇兩岸緊張

共軍接連無預警演習　學者：表態有能力抗衡美國

具備深度思考能力　百度官宣3月16日上線文心大模型4.5

陸批美：藉芬太尼問題搞「關稅施壓訛詐」

傳在陸裁員15%　賓士認：整合削減業務

陸網傳2025大閱兵　吳謙「模糊帶過」：將隆重紀念

吉林某醫院遭爆護士休息室加裝監視器　正對床鋪及衣櫃惹議

解放軍澳洲外海實彈演習　陸大使：不需要道歉

美再加徵10%關稅　陸：採取一切必要反制措施

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

5億高中生告別式等嘸家屬　姑姑首現身：一定會有因果報應

火鍋店店員端超音波照給驚喜！爸媽得知女兒懷孕哭了

王宇婕.勇兔當伴娘「搶著跟他搭」　曾國城包五位數：3600誰受得了

你的腰突就是「坐」出來的　這樣坐想不突出都難

賴清德稱對岸文攻武嚇　國台辦痛批禍心：歪曲228歷史加劇兩岸緊張

共軍接連無預警演習　學者：表態有能力抗衡美國

具備深度思考能力　百度官宣3月16日上線文心大模型4.5

陸批美：藉芬太尼問題搞「關稅施壓訛詐」

傳在陸裁員15%　賓士認：整合削減業務

陸網傳2025大閱兵　吳謙「模糊帶過」：將隆重紀念

吉林某醫院遭爆護士休息室加裝監視器　正對床鋪及衣櫃惹議

解放軍澳洲外海實彈演習　陸大使：不需要道歉

美再加徵10%關稅　陸：採取一切必要反制措施

賴清德出招救醫療崩壞　醫點出「1舉動」踩雷：護理師最討厭

耳機一直掛耳上！耳鼻喉醫揭「3永久性傷害」　4招可預防

比亞迪「最暢銷電動跨界休旅」推小改款！搭最新天眼之神駕駛輔助

時代眼淚！Skype掰了　微軟宣布：將於5／5終止服務

你的腰突就是「坐」出來的　這樣坐想不突出都難

騎士刷卡超車還回頭狂瞪！下秒現世報降臨　全場爽喊：結局令人紓壓

一堆品牌「歡慶228」炎上！摩斯漢堡「教科書級文案」被萬人讚翻

「一床難求」卡急診　2情境住院險理賠大不同

新北228玩法！日式庭園賞花、逛IP展　加碼淡水+北投飯店雙城優惠

J.D.Power公布「2025汽車可靠度報告」！Lexus連續3年蟬聯總冠軍

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

大陸熱門新聞

腰椎間盤突出就是這樣「坐」出來的

陸男大生畢業後把班導師娶回家 42歲母秒升格當婆婆

國台辦痛批民進黨「禍心」:歪曲228歷史加劇兩岸緊張

青島美女業務員年售170輛保時捷 遭諷「賣車肉償」本人親回

「哪吒2」全球熱播！等台灣放行 出品人：已做好上映的一切準備

百萬反串網紅遭擄走殺害今開庭 父重回遇害地哭喊「爸來看你了」　

陸「魔女」人口販余華英執行死刑 離上訴失敗終審定讞僅一個月

陸國防部正告民進黨：早晚要來收了你們！

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

金價連漲！陸品牌銀樓卻「加速關店」

共軍無預警演習　學者：表態能抗衡美國

走私202件吉伊卡哇　陸男被海關抓包了

福建17條新惠台　允許台灣業者開廣電製作公司

逼離職！公司罰員工每天抄《心經》100遍

更多熱門

相關新聞

醫點名「1坐姿」恐害胃食道逆流！　風險高11倍

醫點名「1坐姿」恐害胃食道逆流！　風險高11倍

「喝咖啡、吃甜食，又讓你胃食道逆流了嗎？」這句朗朗上口的廣告台詞反映出現代人共同的困擾。胃腸肝膽科醫師錢政弘觀察到，進食後坐姿不良、身體習慣「往左側躺」的民眾，長期下來造成脊椎側彎，賁門因關不緊、容易使胃酸逆流，而當側彎角度越大，逆流就越嚴重，風險最高多11倍。

醫激推「最佳排便姿勢」拉超順！　小心坐錯會便秘

醫激推「最佳排便姿勢」拉超順！　小心坐錯會便秘

獨／南部地震波意外助攻　她腰痛爆竟是「體內落石」

獨／南部地震波意外助攻　她腰痛爆竟是「體內落石」

沙發曝性格密碼！　專家解析5種坐姿內心世界

沙發曝性格密碼！　專家解析5種坐姿內心世界

網瘋傳「11症狀發現高血糖」　醫見滿滿吐槽點

網瘋傳「11症狀發現高血糖」　醫見滿滿吐槽點

關鍵字：

腰痛背痛腰椎間盤突出腰椎椎間盤坐姿

讀者迴響

熱門新聞

燒肉店老闆是分屍魔　疑用「人肉」上桌

高雄2機車碰撞！3傷送醫1人搶救中

嘉義零食電商傳跑路！網紅鳳梨下通牒

棉被蓋頭強壓哄睡！新北嬰僵硬趴地3HRS身亡

抓住暖陽！下周鋒面冷氣團連襲「瞬降10度」　連4天全台濕冷

李珠珢抵達台灣「行李標籤露餡」

兒哽咽「不想爸媽去天堂」香蕉哥哥：想陪你長大

台AV女優胎尼「日本二度出道」

好天氣要沒了！下周鋒面報到「大怒神式降溫」

南機場夜市人潮爆炸　當地人：千萬別來了

吳淡如評《哪吒2》：暢銷有原因

一堆品牌歡慶228炎上！摩斯漢堡文案被讚翻

惡運將虐殺7貓　遭逮稱只棄養

五億高中生「冰封666天」成乾屍　今火化

共軍嗆「早晚收了你們」　國防部舉二戰史：任何侵略都將以失敗告終

更多

最夯影音

更多

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面