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戀愛腦問「他為何變冷淡？」　約會專家破解：找答案只會不快樂

女生,女性,OL,職場,工作,手機（示意圖／CFP）

▲對方為何突然變冷淡？是許多人在曖昧期常遇到的問題。（示意圖／CFP）

文／馬修．赫西（Matthew Hussey）
譯者／陳珮榆
摘自／三采《你的Right One正在路上【下船、療傷、脫單適用】打造核心自信，對的人會來找你

為什麼對方突然變冷淡？到底發生了什麼事？原因實在太多，難以一一列舉。也許他收到前任的訊息；也許他喜歡浪漫刺激的戀愛，實際相處卻感到有些壓力。有的人覺得工作比約會更重要；有的人同時和好幾個對象約會，且剛與其中一位開始認真交往，只是那個對象不是你；有的人享受你熱烈的情感，後來發現無法予以相同的回應；有的人兄弟住院；有的人突然買了一匹馬。

首先要明白的是，我們無法確定原因。本能性地想像偵探一樣找出原因，可能迅速變成危險行徑。這是一個殘酷的事實：我們經常無法得知原因。追求這種無法確認的答案，因而感到沮喪，只會讓自己不快樂。

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還記得上次朋友想約你出來玩，而你覺得那週事情很多、不想抽空赴約的時候嗎？你會直接跟對方說：「嘿，你不是我最要好的朋友。雖然一起出去玩可能很有趣，但我現在真的沒有動力。就這樣吧？」還是：「嘿，我這週超忙的。不過等事情告一段落，我很樂意一起出去玩。」我們往往無法做到完全誠實，因為這樣會很可怕、很花時間，也可能不方便或很無禮，那麼，我們為什麼要期待一個幾乎不認識的人會完全坦白呢？（即使我們和他睡過，而且喜歡過他。）

儘管如此，有人突然疏遠時，我們自然會懷疑是不是自己做了什麼事，讓對方失望離開。習慣把問題歸咎於我們自己，原因在於喜歡上某個人之後，常常會有的危險本能：太早把對方看得太重要。

人在感覺自己突然間變得太重要時，通常會退縮離去。沒有人希望還沒證明自己的價值，就成為別人最優先的考量。想像一下，你剛去參加面試，就被告知：「想不想擔任我們的執行長？明天就開始怎麼樣？」這種情況或許在某些公司偶爾會發生一兩次，但一般來說，若要爭取最高職位─約會不正是尋找最適人選的過程嗎？——你會預期要參加多次面試。從這方面來看，約會真的很像做生意：不能輕易讓出位置，只能靠自己努力爭取。

因此，當事情進展得太快，我們自然會想：「為什麼是我？他還不了解我，我也沒做什麼，我怎麼會這麼有價值？是不是他有問題？難道他沒有其他選擇嗎？」這種情況在新戀情中是致命的雙重打擊；你的價值會隨著熱情上升而驟降。發生這種情況時，幾天前看似完美的人突然從你的訊息列中消失，也就不足為奇了。我們必須非常小心地對待這種本能，避免自己對於某個角色的期望，過早轉移到可能有一天會填補這個角色的新對象身上。

不幸的是，這個階段還可能出現另一種不利的本能衝動：我們感覺到一段新關係逐漸疏遠時，會選擇積極行動。突然間，這段戀情變得如此重要，足以我們動員所有資源來挽留。為什麼會這樣？這種像「鬥牛犬」般的本能，或許在工作犯錯時很有用，可以向上司表明我們願意付出一切來彌補過失，但在約會初期卻不太有幫助。

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲感覺對方變冷淡時，應該先按下暫停鍵。（示意圖／CFP）

原因有很多，首先，這並不合理。你以為某樣事物即將減少時，價值就會上升，這個觀念是錯的。況且，這種可能發展的關係，真的有珍貴稀有到像在全國尋找適合移植的肝臟一樣嗎？如果你們最初是在街角的咖啡店相遇的話，可能就不是如此。其次，這是急躁的表現。如果我們想要立即見到結果，就會賦予眼前的事物更高的價值─這種情況好發於酒吧的打烊時間；隔天早上清醒後發現，前一天衝動的結果通常沒有那樣的價值。

第三，也是最麻煩的，是自尊問題。自尊心使我們高估眼前這個幾乎不認識的人，並低估自己的價值。我們怎麼會認為，一個漸漸疏遠我們、變得不確定的人，正是我們需要的呢？事實上，恰恰相反。對方的冷淡反應是你需要的證據，證明他不適合你。

這種情況下，適當的反應會是：「嘿，最近我們之間感覺有點不一樣。雖然目前為止認識你真的很有趣，但我覺得也許我們應該暫停一下，因為你現在生活很忙，而且我們要的可能不太一樣（如果說得不對，請指正我）。」這違反了我們所有的本能，因為我們急切希望兩人繼續走下去，現在卻成為「按下暫停鍵」的那一方。但是，如果仔細看看這段訊息，你會發現自己並不是關上了門，而是提出邀請，希望對方能夠付出你一直期望的努力。

如果我們被一個逐漸疏遠自己的人所吸引，我們必須懷疑自己。這個人究竟有什麼好的特質？性感？高大？自信？有魅力？迷人？這些都不是成為好伴侶的特質。我最近和拉瑪尼．杜瓦蘇拉博士（Dr. Ramani Durvasula）進行了一次精彩的談話，她專門幫助人們走出與自戀者的關係。她警告，那種含糊不清的回答——他身上就是有某種特質！——會觸發警報，而且很可能是創傷羈絆的指標：你被他吸引，是因為他擁有某種你無法具體說明的特質，而受其所激發的你內心的情感，才是促使你不斷嘗試的原因。

如果你的第一反應，是因為某種神祕的品質或感覺而持續嘗試，那麼最好記住一些容易辨識的「好伴侶特質」：待人友善且有同理心、總是可靠地陪伴在你身邊、溝通良好、誠實且值得信賴。他會是很棒的隊友，關心你的日常生活和你面對的挑戰，並願意在你遭遇困難時給予支持。

小提醒：如果這些特質讓你想逃，那麼你可能並不是在尋找一段關係。

然而，一般人描述自己喜歡的新對象，很少會提到這些特質。大家在談論難以忘懷的人時，通常會列出諸如魅力、自信、大膽、性吸引力、共鳴感、能夠談論各種話題，以及對對方「有強烈的感覺」等等。這些都是很棒的特質，但不足以讓你說出「這個人將會是很棒的夥伴」。

如果你具備這些好隊友特質：值得信賴、友善、盡責、善於溝通、始終如一、慷慨大方，你就擁有了值得爭取的稀有品質。這也是你應該保護的特質。如果有人不認同你的這些品質，那麼他永遠不會珍惜你身上的價值。你應該和他保持一定距離，直到他認同為止。在此之前，他絕對不值得你去追求。

你會遇到一些相處起來很愉快的人，但他們是否真正具備建立美好關係的條件？如果他們在幾次約會後就開始疏遠，那答案可能是否定的。在伴侶身上，你能找到最重要的特質之一，就是對你的確定感。適當情況下，你一定會願意為某個人努力。羅密歐與茱麗葉儘管面對家族仇恨，仍譜出一段雙方都渴望的關係。姑且不提他們還是年輕人，甚至尚未達到真正關係的階段；他們對抗的不是不確定性，而是外在的困難。他們對彼此的感情絕對不冷淡。羅密歐並沒有說：「我該不該擔心爬上她的陽台後，發現她正在寫挑逗的信給帕里斯？算了，我還是會為茱麗葉和我們的愛情奮鬥！」

問問自己，你是否正和某個人上演《羅密歐與茱麗葉》的戲碼，而最大障礙是他的猶豫不決？如果劇本這樣寫，你又何必要接這個角色？在我們的愛情故事中，唯一值得擁有的人，是那些珍惜我們所付出的人。這項原則的第二部分是，如果我們不看重自己所付出的東西，對方也不會珍惜。如果對方覺得即使疏遠，我們還是會為了他奮鬥，他會認為我們過於執著，接著開始質疑我們的自信和價值感。

對於他的疏遠，我們的反應應該是讓他知道，這種冷漠或突然的變心會帶來什麼後果。當然，我們曾經嘗試過，他也體驗到我們的能耐，但當他表現出猶豫的樣子，就不再值得我們投入努力了。是他自己放棄了獲得美好事物的機會，他需要知道這一點。你仍然可以保持友善，但要讓他看到你的強烈情感就像太陽閃焰一樣，可以來得快、去得快。告訴他：「是的，我被你吸引了。我們相處很開心，你總是讓我笑出來，而且，你確實很令人心動。但這些都沒有比適合我的人更重要。

▲▼約會教練馬修．赫西新書《你的Right One正在路上》將來台發行。（圖／三采提供）

★本文摘自三采文化《你的Right One正在路上【下船、療傷、脫單適用】打造核心自信，對的人會來找你》。千萬讀者追隨、暢銷書《Get the Guy》後最新當代感情聖經，幫助讀者培養自信、尋找愛情，並開始熱愛生活。作者說：「如果你因為我的書而找到愛情，我會很高興。如果你因為我的書而與不應該在一起的人分手、恢復單身，我也會一樣高興。如果你在讀完這本書後，決定不急於尋找一段感情，因為你愛上了自己的生活、愛上做自己，不再試圖尋找某個讓你感覺良好的人來填補內心的空洞，這才是最理想的結果。」

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