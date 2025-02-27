機車族注意！忘做「這1事」秒罰3500元　最重註銷牌照

▲依照規定，機車出廠滿5年後，每年必須進行排氣檢驗。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

機車在台灣是許多民眾重要的代步工具，環境部指出，依照規定機車出廠滿5年，就必須做一次排氣檢驗，若檢驗不合格需再申請複驗。而台南市環保局也提醒，若車輛沒在使用，但車籍未註銷，仍需每年定期檢驗，若是沒有進行檢驗，最重可註銷牌照。

環境部指出，由於車輛會隨著使用年限的增加，導致機件劣化，進而造成空氣汙染。因此根據《空氣污染防制法》第44條規定，出廠滿5年以上的機車，應每年於行車執照發照月前後1個月內，做排氣檢驗，若是檢驗不合格，需在檢驗日起1個月內修復，再申請複驗。

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台南市環保局則表示，過去使用寄送明信片的方式通知車主，除了損耗大量紙本資源，加上車籍地址也會常常變動，因此時常無法有效投遞。因此，近年來也改成簡訊通知，並預計在115年起全面E化，如此一來，車主就不用擔心逾期未驗遭罰。

而台南市目前已累積30萬筆簡訊通知資料，車主只需提供手機號碼及車牌資訊，就可以進行登記。台南市環保局也強調，這些資料僅用於定期檢驗通知，不會作他途使用，市民可安心登記。

對此，環保局提醒，出廠滿5年以上的機車，若車輛沒在使用，但車籍未註銷，每年仍要做排氣檢驗。如逾期未檢驗可依《空氣污染防制法》先處500元罰款，超過應檢日起6個月，且經通知限期改善仍未完成，可再罰3000元，所後續仍未改善，最重可註銷牌照。

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