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盧森堡人均GDP第一「超市比台灣便宜」　YTR傻眼：完全沒道理

▲▼盧森堡超市比台灣便宜　YTR傻眼：完全沒道理。（圖／翻攝旅遊真台灣 Lena & Patrick YouTube）

▲Lena及Patrick表示，盧森堡超市的物價竟然比台灣便宜。（圖／翻攝旅遊真台灣 Lena & Patrick YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTube頻道「旅遊真台灣」YouTuber Lena & Patrick因常在國外旅遊，分享國外與台灣的對比。近日，旅遊真台灣拍攝新企畫，將台灣物價、薪資與盧森堡、荷蘭等地對比，引起網友討論。

Patrick在最新一集節目中表示，盧森堡的介紹影片引起許多網友討論，很多人認為盧森堡的收入高，消費也相對高，反觀台灣物價低、生活便利，且醫療方便便宜等，因此想知道在台灣要月收入多少才能過得舒服，並決定以內湖、萬華兩地進行採訪。

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根據國際貨幣基金（IMF）估算人均GDP數據，2024年前三名富有國家、地區，分別為盧森堡、澳門及愛爾蘭，台灣則排14名。另外，盧森堡的薪資中位數為5.8萬歐元（約為200萬元新台幣）。根據主計處數據，2023年薪中位數為52.5萬元，月薪約為4.3萬元。

採訪中，內湖的居民表示，在大直月收5萬元不夠，10萬元才能過得不錯；也有人說，住台北的話8萬元不含租金，才可以過得舒服，另外也有人說5萬元差不多。萬華部分，有學生表示，房租大約4000元，每天吃4、5餐的話月總開銷約1.5萬元；也有人說，月收約6、7萬，才能過得舒服。

Patrick表示，在歐洲來說，超市的物價算貴，但連盧森堡的超市物價都比台灣便宜，「相較於台灣還是便宜蠻多的」。

「這完全沒道理」，Lena則說，在台灣如果出去吃，花費還沒有去超市的貴，「每次我去超市，我也沒有買什麼貴的東西，就要付很多錢」，「很奇怪，而且很多東西都是在台灣做的，所以我真的不懂」，並舉例水果從高雄運到台北，價格可能就差了兩倍。

▼Lena及Patrick認為，台灣超市的物價過高。（圖／翻攝旅遊真台灣 Lena & Patrick YouTube）

▲▼盧森堡超市比台灣便宜　YTR傻眼：完全沒道理。（圖／翻攝旅遊真台灣 Lena & Patrick YouTube）

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