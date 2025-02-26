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母語音樂創作絕非只是要飯　朱頭皮、王宏恩、謝宇威、楊肅浩同台高歌分享心聲

▲母語音樂創作絕非只是要飯，朱頭皮、王宏恩、謝宇威、楊肅浩同台高歌分享心聲。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲朱頭皮、王宏恩、謝宇威、楊肅浩同台分享心聲。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

母語創作如何開拓新天地？布農族音樂創作者王宏恩表示，現今大部分原住民族的語言流失都非常嚴重，會講族語的只剩下長輩，但現在也是族語歌創作的最好時間點，因為族語創作是AI大數據無法取代的。音樂創作者音樂創作者朱頭皮（朱約信）也指出，母語音樂創作不容易，國家的補助對於母語創作有非常大的幫助，絕非只是「要飯的」。

Y’s Day「週三青年日」26日晚間舉行青年座談，討論主題為「Sing with mother's tongue—母語創作如何開拓新天地」，王宏恩與朱頭皮是在這場座談中做上述表示，同場受邀與青年分享觀點的來賓還包括客家音樂創作者謝宇威、台語音樂創作者楊肅浩、台灣教授協會會長陳俐甫、台灣智庫民調與輿情中心主任郭玫岑。

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主持人、音樂創作者朱頭皮（朱約信）在座談會一開始，先自彈自唱，除了表演《鵝媽媽出嫁》歌曲，也要求同場出席的歌手們在發言前必須先唱一首歌，他幽默的言談也讓現場青年們報以熱烈的掌聲。對於母語與創作，朱頭皮認為，音樂創作與母語音樂創作均不容易，國家的補助對於母語創作有非常大的幫助，絕非只是「要飯的」。

▲母語音樂創作絕非只是要飯，朱頭皮、王宏恩、謝宇威、楊肅浩同台高歌分享心聲。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲主持人、音樂創作者朱頭皮。

▲母語音樂創作絕非只是要飯，朱頭皮、王宏恩、謝宇威、楊肅浩同台高歌分享心聲。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲客家音樂創作者謝宇威。

客家音樂創作者謝宇威在表演客語版歌曲《一樣的月光》歌後也表示，過去的台灣教育只關注在中國地理，反而對台灣本土了解很少，他從前也是以華語創作音樂，但在1987年解嚴後受到「本土新苗運動」的啟發，開始嘗試客語歌曲，希望讓更多人關心台灣這塊土地。

謝宇威認為，目前的台灣音樂市場上還是以華文為主，客家歌手比較不能用賣CD來生活，所以需要對於不同族群的補助，以鼓勵更多年輕人關心台灣本土的文化，出現更多更好的作品，台灣的母語才是根植台灣的東西，才是台灣真正的「護國神山」。

布農族音樂創作者王宏恩緊接者也表演了布農族歌曲《當心裡憂傷時》，對於曾經是第一位以族語創作並獲得金曲獎方言男歌手獎的歌手，王宏恩表示，他之所以用族語創作，並非為了得獎，而是為了讓阿媽聽懂年輕人的音樂。

王宏恩指出，自己從小在部落長大，族語就是生活的一部分，過去創作華語歌曲時，較容易以得獎與否評判歌的好壞，然而母語創作更像是使命感的一部分，現今大部分原住民族的語言流失都非常嚴重，會講族語的只剩下長輩，但現在也是族語歌創作的最好時間點，因為族語創作是AI大數據無法取代的，「越本土越國際，越傳統越科技」，用族語創作才能有更好的生存。

▲母語音樂創作絕非只是要飯，朱頭皮、王宏恩、謝宇威、楊肅浩同台高歌分享心聲。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲布農族音樂創作者王宏恩。

▲母語音樂創作絕非只是要飯，朱頭皮、王宏恩、謝宇威、楊肅浩同台高歌分享心聲。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台語音樂創作者楊肅浩。

台語音樂創作者楊肅浩在座談會上則是現場演唱台語歌曲《秋離》，他表示，十年前曾參加民歌四十音樂創作大賽，畢業後才發現做音樂無法完全支撐音樂人工作，因而選擇回到高中職擔任教師。

楊肅浩強調，這幾年的台語創作競爭越來越大，是很好的現象，然而政府對於音樂的補助並不是全額補助，自己也不是因為補助才開始做音樂，補助是對創作人的養成，讓音樂創作者能透過預算找到更好的資源，畢竟文化底蘊是很難教的一件事，身為教師有義務告訴學生過去發生過的事情，每個語言都有其背後文化，若沒有文化藝術就沒有辦法關懷社會，而音樂就是可以感動人的最好工具。

台灣智庫民調與輿情中心主任郭玫岑指出，在台灣的歷史中，本土語言曾因國語政策而遭受壓制。例如，學校內禁止使用台語、客語及原住民語，導致許多人從小對母語產生羞愧感。然而，近年來社會意識提升，越來越多人投入母語復興，特別是在音樂創作上，台語、客語、原住民語等本土語言展現出強大的藝術生命力，透過音樂發展更豐富的表達方式與傳播管道，希望此次的座談會透過聚焦母語創作的未來發展與音樂的力量，能讓更多人了解深化母語文化傳承與推廣的重藥性。

▲母語音樂創作絕非只是要飯，朱頭皮、王宏恩、謝宇威、楊肅浩同台高歌分享心聲。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣教授協會會長陳俐甫。

台灣教授協會會長陳俐甫在總結時也表示，自己在真理大學任教擔任文化行政工作，也是台灣藝評人協會策展人。根據《文化基本法》第二十條規定「文化與藝術工作者之生存權及工作權，應予以保障」，因此政府應提供音樂創作者相關的協助措施，才是幸福社會的象徵，台灣自詡為已開發國家，要有心靈文化藝術的滿足，不論是甚麼工作，都應該重視多元機會與發展並彼此尊重。

陳俐甫認為，已開發與開發中國家的差異，在於對人的尊重、對多元社會的承認。現代台灣社會對於不同職業有更多尊重，雖然法規已有進步但卻沒有在用，主因是官僚怠惰、受影響藝術家沒有強力爭取。台灣若沒有本土文化，民眾就不會愛這個國家，若放任本土文化的消滅，就是不愛台灣這個國家。

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