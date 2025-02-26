劣！中聯資源半夜偷排23萬噸「強鹼污水」　省下1.15億處理費

▲中聯資源涉嫌偷排污水遭高雄地檢署起訴。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

中鋼集團旗下子公司中聯資源公司為節省污水處理費，涉嫌於夜間或假日偷排污水，並勾結經濟部高雄臨海林園大發產業園區聯合污水處理廠人員，掌握不定期稽查時間，以調整污水排放量來規避檢測。高雄地檢署調查後發現，該公司共逃漏污水處理費約1億1589萬元，今日偵結，依詐欺等罪起訴該公司李姓經理等10人。

高雄地檢署指出，中聯資源公司高雄廠及臨海廠主要業務為水淬爐石的儲存、加工及運輸，但該製程會產生pH值約10至12的高鹼性廢水，依法須經酸鹼中和處理，達標後才可排放至污水處理廠。然而，中聯公司明知廢水處理設施容量不足，且實際處理水量遠超過核可標準，仍違法排放，甚至刻意利用夜間與假日偷排pH值超標的污水，並於日間調整排放水質與流量，以躲避環保稽查。

檢調接獲檢舉後展開調查，並於去年10月展開搜索與約談行動，陸續帶回李姓經理、朱姓領班等人偵訊，並向法院聲押獲准。經查，自2020年1月至2024年9月30日，高雄廠逃漏pH值異常處理費及基本處理費共約1億1586萬元，臨海廠則逃漏12萬元，期間超過23萬噸廢水直接流入海洋，對環境造成嚴重污染，檢方偵查後將李姓經理等10人起訴。

檢調還發現，污水處理廠蔡姓技術員涉嫌洩漏不定期稽查時間，協助中聯公司調整排放規避查核，但由於檢方查無蔡男收受不當利益的證據，最終以洩密罪將其起訴。